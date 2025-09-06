Лайфхак для владельцев Лады: вы это оцените!

Читатель «За рулем» упростил снятие штекеров в труднодоступных местах Гранты

Разъем штекера топливной форсунки третьего цилиндра двигателя Лады Гранты находится в труднодоступном месте.

Чтобы снять его, я использовал съемник коннекторов топливных фильтров.

В губках съемника сделал V‑образные канавки. Это существенно упростило работу с разъемом, а сам съемник получил второе назначение.

И. Павликов, г. Архангельск

