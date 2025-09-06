Лайфхак для владельцев Лады: вы это оцените!
Разъем штекера топливной форсунки третьего цилиндра двигателя Лады Гранты находится в труднодоступном месте.
Чтобы снять его, я использовал съемник коннекторов топливных фильтров.
В губках съемника сделал V‑образные канавки. Это существенно упростило работу с разъемом, а сам съемник получил второе назначение.
И. Павликов, г. Архангельск
