Лайфхак для владельцев Лады: вы это оцените!

Читатель «За рулем» упростил снятие штекеров в труднодоступных местах Гранты

Разъем штекера топливной форсунки третьего цилиндра двигателя Лады Гранты находится в труднодоступном месте.

Разъем штекера топливной форсунки третьего цилиндра двигателя Лады Гранты
Разъем штекера топливной форсунки третьего цилиндра двигателя Лады Гранты

Чтобы снять его, я использовал съемник коннекторов топливных фильтров.

В губках съемника сделал Vобразные канавки. Это существенно упростило работу с разъемом, а сам съемник получил второе назначение.

И.Павликов, г. Архангельск

Приз автору совета – набор автокосметики ASTROhim

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

  • О том, как упростить уборку труднодоступных мест в салоне авто, рассказано тут.
Ревин Алексей
Фото:И. Павликов
