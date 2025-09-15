Уверены, что знаете все места хранения в вашей машине? А вот и нет!

Читатель «За рулем» подсказал, где спрятать инструменты в салоне пикапе

В салоне пикапа JAC T6 не хватает места для инструментов и мелочей.

Под подушкой заднего дивана есть две небольшие ниши, но спинка не складывается. При подъеме подушки спинка лишь слегка поднимается.

Я снял спинку и частично обрезал проушины, как показано на фото. В результате получились крючки. Теперь при подъеме подушки спинка откидывается. За спинкой я разместил лопату, компрессор и набор инструментов!

А. Пучков, г. Владимир

