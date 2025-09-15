#
Уверены, что знаете все места хранения в вашей машине? А вот и нет!

Читатель «За рулем» подсказал, где спрятать инструменты в салоне пикапе

В салоне пикапа JAC T6 не хватает места для инструментов и мелочей.

Почему не пошел в серию идеальный отечественный автомобиль для охотников?

Под подушкой заднего дивана есть две небольшие ниши, но спинка не складывается. При подъеме подушки спинка лишь слегка поднимается.

Я снял спинку и частично обрезал проушины, как показано на фото. В результате получились крючки. Теперь при подъеме подушки спинка откидывается. За спинкой я разместил лопату, компрессор и набор инструментов!

А.Пучков, г. Владимир

Приз автору совета – аккумулятор пусковой, 7200 мА·ч AIRLINE

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

  • Дешевый способ закрепить инструмент в кузове пикапа вы найдете тут.
  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Подпишитесь на «За рулем» в
Ревин Алексей
Фото:А. Пучков
Количество просмотров 30
15.09.2025 
