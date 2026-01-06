Известный бренд представил богато оснащенный кроссовер

«За рулем» рассказал о новом кроссовере Voyah Taishan

Китайскую марку Voyah многие считают премиальной. Кроссовер Free, минивэн Dream, седан Passion пользуются устойчивым спросом.

А теперь китайцы сделали шаг вперед и вверх – и представили в России полноразмерный люкс-кроссовер Taishan.

Двухцветная окраска, 22‑дюймовые колеса и внушительные габариты (длина кузова превышает 5,2 м) настраивают на серьезный лад.

Шестиместный салон выполнен по формуле 2+2+2. Второй ряд роскошен. Кресла снабжены индивидуальными подлокотниками, функцией массажа и электрорегулировками. Их можно сдвигать не только в продольном, но и в поперечном направлении.

Voyah Taishan

Из оснащения отметим откидывающийся из потолка экран с диагональю 21 дюйм, акустическую систему мощностью 2300 Вт с 32 динамиками, встроенный холодильник и автоматический сейф.

Ездовому комфорту способствует трехкамерная пневматическая подвеска, маневренности – поворотные задние колеса.

Интерьер Voyah Taishan

По типу силовой установки это подзаряжаемый гибрид. ДВС и два электромотора развивают в совокупности 517 л. с. Тяговая батарея емкостью 65 кВт∙ч обеспечивает запас хода до 1120 км по стандарту WLTP.

Выход на наш рынок состоится в первом полугодии – причем в доработанном виде. Если в Китае Taishan – параллельный гибрид, то для России обещают более практичную последовательно-параллельную схему, где ДВС может вращать колеса напрямую, а не только работать в режиме генератора.

