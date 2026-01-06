Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Toyota получила сильный удар по репутации из-за коллективного иска: подробности
7 января
Toyota получила сильный удар по репутации из-за коллективного иска: подробности
Против Toyota подан коллективный иск из-за...
ИИ внедрили даже в шины: новая разработка Michelin
7 января
ИИ внедрили даже в шины: новая разработка Michelin
Michelin на CES 2026 представит шины с ИИ,...
Интерьер Dongfeng Mage 2026
7 января
Стартовали продажи мощного добротного кроссовера дешевле 1,5 млн рублей
Dongfeng Motor запустил продажи кроссовера Mage...

Известный бренд представил богато оснащенный кроссовер

«За рулем» рассказал о новом кроссовере Voyah Taishan

Китайскую марку Voyah многие считают премиальной. Кроссовер Free, минивэн Dream, седан Passion пользуются устойчивым спросом.

Рекомендуем
Автомобиль с системой ночного видения на тестах «За рулем»

А теперь китайцы сделали шаг вперед и вверх – и представили в России полноразмерный люкс-кроссовер Taishan.

Двухцветная окраска, 22‑дюймовые колеса и внушительные габариты (длина кузова превышает 5,2 м) настраивают на серьезный лад.

Шестиместный салон выполнен по формуле 2+2+2. Второй ряд роскошен. Кресла снабжены индивидуальными подлокотниками, функцией массажа и электрорегулировками. Их можно сдвигать не только в продольном, но и в поперечном направлении.

Voyah Taishan
Voyah Taishan

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ LADA ISKRA Голосование в самой престижной автомобильной премии России уже началось. Заполните анкету и выиграйте автомобиль!
ГРАН-ПРИ
«ЗА РУЛЕМ»

Из оснащения отметим откидывающийся из потолка экран с диагональю 21 дюйм, акустическую систему мощностью 2300 Вт с 32 динамиками, встроенный холодильник и автоматический сейф.

Ездовому комфорту способствует трехкамерная пневматическая подвеска, маневренности – поворотные задние колеса.

Интерьер Voyah Taishan
Интерьер Voyah Taishan

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

По типу силовой установки это подзаряжаемый гибрид. ДВС и два электромотора развивают в совокупности 517 л.с. Тяговая батарея емкостью 65 кВт∙ч обеспечивает запас хода до 1120 км по стандарту WLTP.

Выход на наш рынок состоится в первом полугодии – причем в доработанном виде. Если в Китае Taishan – параллельный гибрид, то для России обещают более практичную последовательно-параллельную схему, где ДВС может вращать колеса напрямую, а не только работать в режиме генератора.

  • Список мощнейших автомобилей из Поднебесной, представленных в России, вы найдете тут.

Voyah Taishan
Voyah Taishan
Интерьер Voyah Taishan
Интерьер Voyah Taishan
Подпишитесь на «За рулем» в Telegram
Милешкин Кирилл
Фото:Voyah
Количество просмотров 1781
06.01.2026 
Фото:Voyah
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Voyah Taishan

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв