В Казахстане после 3-летнего перерыва возобновились продажи Ниссанов

В Казахстане перезапустили официальные продажи автомобилей Nissan

В продаже появились первые новинки Nissan – кроссовер Qashqai третьего поколения и внедорожник Patrol. Qashqai получил двухлитровый турбированный двигатель мощностью 150 лошадиных сил, а также клиноременный вариатор.

Nissan Qashqai

В базовой версии автомобиль снабжен передним приводом, тогда как в более дорогих комплектациях доступен полный привод.

Стартовая цена нового Nissan Qashqai – 20,4 миллиона тенге (около 3,1 миллиона рублей). Уже в базовом варианте предусмотрен полный набор подушек безопасности, система автоматического торможения, двухзонный климат-контроль, ряд опций с обогревом и центральный тачскрин диагональю 12,3 дюйма.

Nissan Patrol

Что касается Nissan Patrol, то этот внедорожник оборудован 3,5-литровым турбированным V6 с отдачей 425 лошадиных сил. Трансмиссия – девятиступенчатый автомат, привод всегда полный. Минимальная стоимость Patrol составляет 54,9 миллиона тенге (примерно 8,4 миллиона рублей). При этом начало продаж модели запланировано на более поздний срок.

