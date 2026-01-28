#
В Казахстане после 3-летнего перерыва возобновились продажи Ниссанов

В Казахстане перезапустили официальные продажи автомобилей Nissan

В продаже появились первые новинки Nissan – кроссовер Qashqai третьего поколения и внедорожник Patrol. Qashqai получил двухлитровый турбированный двигатель мощностью 150 лошадиных сил, а также клиноременный вариатор.

Nissan Qashqai
Nissan Qashqai

В базовой версии автомобиль снабжен передним приводом, тогда как в более дорогих комплектациях доступен полный привод.

Стартовая цена нового Nissan Qashqai – 20,4 миллиона тенге (около 3,1 миллиона рублей). Уже в базовом варианте предусмотрен полный набор подушек безопасности, система автоматического торможения, двухзонный климат-контроль, ряд опций с обогревом и центральный тачскрин диагональю 12,3 дюйма.

Nissan Patrol
Nissan Patrol

Что касается Nissan Patrol, то этот внедорожник оборудован 3,5-литровым турбированным V6 с отдачей 425 лошадиных сил. Трансмиссия – девятиступенчатый автомат, привод всегда полный. Минимальная стоимость Patrol составляет 54,9 миллиона тенге (примерно 8,4 миллиона рублей). При этом начало продаж модели запланировано на более поздний срок.

Ранее «За рулем» сообщал, что Tenet рассказал о ряде новинок в 2026 году.

Источник:  Колёса.kz
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos | Autohome | Nissan
Количество просмотров 19
28.01.2026 
Фото:Depositphotos | Autohome | Nissan
