Популярный рамный «японец» навсегда лишился дизельной модификации
Компания Nissan сообщила о принятом решении больше не производить дизельные версии внедорожника Patrol.
Производитель заявил, что дизельные двигатели устарели, и теперь он будет делать акцент на более экологически чистых технологиях – гибридных и электрических силовых установках.
Это решение было принято, несмотря на высокий спрос на дизельные модели Patrol Y63 в Австралии, где такие автомобили особенно востребованы среди фермеров и жителей отдалённых регионов.
Однако основная часть продаж этой модели происходит на Ближнем Востоке и в Северной Америке, где более популярны бензиновые двигатели.
В компании Nissan отметили, что у них нет современных дизельных моторов, соответствующих современным нормам по выбросам и эффективности. В связи с этим, они решили сосредоточиться на бензиновых и гибридных версиях, следуя общим мировым трендам на переход к электрификации.
- Голосуйте за финалистов Премии Бренд Года «За рулем» в категории АЗС по ссылке!
- «За рулем» можно читать и в MAX
Какое масло заливать зимой?
А летом?
Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.