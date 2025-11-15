Популярный рамный «японец» навсегда лишился дизельной модификации

Nissan отказался от дизельных версий внедорожника Patrol в пользу гибридов

Компания Nissan сообщила о принятом решении больше не производить дизельные версии внедорожника Patrol.

Производитель заявил, что дизельные двигатели устарели, и теперь он будет делать акцент на более экологически чистых технологиях – гибридных и электрических силовых установках.

Это решение было принято, несмотря на высокий спрос на дизельные модели Patrol Y63 в Австралии, где такие автомобили особенно востребованы среди фермеров и жителей отдалённых регионов.

Nissan Patrol

Однако основная часть продаж этой модели происходит на Ближнем Востоке и в Северной Америке, где более популярны бензиновые двигатели.

В компании Nissan отметили, что у них нет современных дизельных моторов, соответствующих современным нормам по выбросам и эффективности. В связи с этим, они решили сосредоточиться на бензиновых и гибридных версиях, следуя общим мировым трендам на переход к электрификации.

