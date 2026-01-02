Страховщики: в России растет количество «тотальных» ДТП

Страховщики рассказали, каким автомобилям грозит риск аварии в «тотал»

В 2025 году в России наблюдается увеличение числа «тотальных» дорожно-транспортных происшествий, в результате которых автомобили становятся непригодными для восстановления. Эксперты перечислили марки, наиболее подверженные таким авариям.

Согласно информации от страховой компании «Согласие», на первом месте находятся китайские бренды Voyah и Zeekr. Также среди автомобилей в антирейтинге машины марок Suzuki, Hongqi, Porsche, Audi, Subaru, Honda, Renault и BMW.

Данные «Абсолют Страхования» показывают, что наибольшее количество «тоталов» у Lada (9%, в основном новые машины 2024 года), а среди иномарок наиболее частые «тоталы» у Kia (7%), Hyundai (6,7%), Toyota (5,4%) и Volkswagen (5,3%).

Страховая компания «Ренессанс» представила список моделей, среди которых BMW X6, Skoda Yeti, Genesis GV80, BMW 7 Series, Audi A3, Renault Logan, Audi Q7, Ford Focus, Hyundai ix35 и Audi A4.

По данным «Ингосстраха», наибольшая доля «тотальных» аварий принадлежит Nissan (13%), Toyota (11,9%), Lada (6,1%), Honda (4,8%) и Mazda (4,4%).

Ранее «За рулем» перечислил самые выгодные машины для ввоза в Россию.

