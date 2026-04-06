Volga скрестила пути с Geely: китайский Atlas поменяет вывеску в Беларуси

Российский бренд Volga сертифицирует кроссовер K40 в Белоруссии

Российский возрожденный бренд Volga готовится вывести свой новый кроссовер на белорусский рынок.

Модель K40, которую соберут в Нижнем Новгороде на бывших мощностях Volkswagen, на самом деле является хорошо знакомым Geely Atlas четвертого поколения.

Сейчас автомобиль проходит обязательную сертификацию в Беларуси, и производитель уже получил три необходимых документа.

Машина представлена в двух версиях, которые, скорее всего, отличаются моторами. На выбор предложат 1,5-литровый двигатель на 181 л.с. либо 2,0-литровый на 218 сил. Оба работают в паре с 7-ступенчатым роботом, а привод у кроссовера только передний. Габариты Volga K40 внушительные: длина почти 4,8 метра, а внутри разместился большой 15-дюймовый экран мультимедиа.

Правда, у планов Volga есть неожиданный нюанс. В Беларуси уже давно и успешно работает завод «БелДжи», который как раз выпускает оригинальные Geely, включая Atlas, Monjaro и Preface.

Конкурировать с ними нашей сборке будет сложно, да и самому китайскому партнеру такое соперничество невыгодно.

Поэтому эксперты подозревают, что сертификация в Беларуси – лишь формальный шаг. Дело в том, что в России брат-близнец K40 – Geely Atlas – задержался с Одобрением типа транспортного средства. Получив документы в Минске, Volga сможет легально продавать кроссовер во всех странах ЕАЭС, включая Россию, Казахстан и Армению, пишут «Китайские автомобили».

Продажи Volga K40 должны стартовать уже этим летом.

В компании обещают, что ее модели будут безопасными и соответствуют мировым стандартам, а латинское написание бренда выбрано не случайно – у марки большие экспортные амбиции.