Внедорожники популярного бренда резко подорожали в России

Новые кроссоверы Tank 700 стали дороже в России на 1,5 млн рублей

Китайский внедорожник Tank 700 нового модельного года серьезно прибавил в цене. По сравнению с версиями 2025 года рост составил от 7,5 до 9,2 процентов, причем производитель решил полностью отказаться от самой доступной комплектации «Бизнес», которая предлагалась ранее.

Теперь купить эту модель можно только в исполнении «Премиум», и ее стартовая цена взлетела до 11,5 млн рублей. Получается, минимальная стоимость машины 2026 года оказалась на 1,2 млн рублей выше, чем у предшественника. За эти деньги покупатель получает «мягкую» гибридную систему MHEV: 3,0-литровый бензиновый турбодвигатель V6 на 354 лошадиные силы работает в паре с 9-ступенчатым автоматом. С такой силовой установкой внедорожник разгоняется до сотни за 8,8 секунды.

Что касается топовых версий, то «Техно Премиум» и «Е1» в новом модельном году оценены в 13 и 14,2 млн рублей соответственно. Их главное отличие – подключаемая гибридная установка PHEV. Ее пиковая отдача достигает 517 сил и 800 Нм крутящего момента, а под полом размещен литий-ионный аккумулятор на 37,1 кВт·ч.

На одном электричестве такой Tank 700, по заявлению производителя, может преодолеть до 100 километров. Динамика, разумеется, тоже стала заметно лучше: с места до 100 км/ч гибридный внедорожник разгоняется всего за 5,9 секунды.

Все без исключения комплектации оснащаются интеллектуальным полным приводом и блокировками дифференциалов на обеих осях. Максимальная скорость электронно ограничена на отметке 190 километров в час.