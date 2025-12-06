Известная марка выпустит новый крупный седан с богатым оснащением

Продажи гибридного седана Voyah Passion L стартуют 10 декабря в Китае

Премиум-бренд Voyah обнародовал впечатляющие результаты продаж за ноябрь, поставив клиентам 20 005 автомобилей, а общие продажи с января по ноябрь увеличились на 82% по сравнению с прошлым годом.

Voyah Passion L

В связи с успешными показателями компания объявила дату запуска нового седана Passion L (также известного как Voyah Chasing Light L), продажи которого начнутся в Китае 10 декабря.

Дебют Voyah Passion L состоялся 26 сентября на мероприятии Voyah Fashion Night, где также стартовали предзаказы. Первым клиентам предложили привлекательные бонусы, включая бесплатное базовое обслуживание на всю жизнь, пожизненную гарантию на три ключевых электрических компонента (батарея, электромоторы и управляющая электроника) и скидку в 2000 юаней при внесении депозита в 5000 юаней.

Модель предоставляет тяговую батарею емкостью 63 кВт·ч, что обеспечивает запас хода до 410 км в электрическом режиме. Ожидается, что полностью электрическая версия пока не появится. Поддерживается сверхбыстрая зарядка 800V 5C, позволяющая зарядить батарею с 20% до 80% всего за 12 минут. Все версии модели имеют два электромотора и полный привод, разгоняясь до 100 км/ч за 4,8 секунды.

Voyah Passion L

Седан оснащен передовыми системами автономного вождения Huawei Qiankun Intelligent Driving ADS 4 и информационно-развлекательной системой HarmonyOS Cockpit 5.1. Для новинки предусмотрены разные варианты окраски, включая двухцветные Golden Red и Golden Black.

Габариты автомобиля составляют 5125×1985×1522 мм с колесной базой 3010 мм. Гибридная силовая установка включает 1,5-литровый турбомотор, а общая мощность электромоторов достигает 516 л.с., при этом заявленный расход топлива при разряженной батарее составляет 5,67 л/100 км.

