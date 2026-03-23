Китайский «двойник» Porsche: Huawei и GAC создали идеальную замену люксовому авто
Спорткар Aistaland GT7 будет стоить в 4 раза дешевле «похожего» Porsche Taycan

В то время как продажи Porsche в Китае стремительно падают, а дилерские центры закрываются, местный автопром наносит ответный удар: новый бренд Aistaland выводит на рынок почти точную копию Taycan Sport Turismo, но по цене в четыре раза ниже оригинала.

Китайцы перестали покупать немецкую классику, но с завидным энтузиазмом научились создавать ее улучшенные версии.

GT7 – электромобиль от молодого бренда Aistaland, за спиной которого стоят технологический гигант Huawei и автомобильный ветеран GAC.

Новинка, которая официально дебютирует в апреле на Пекинском автосалоне, даже не пытается скрыть источник вдохновения. С первого взгляда понятно: перед нами вариация на тему Porsche Taycan Sport Turismo.

У GT7 та же стремительная плечевая линия, каплевидная оптика и знаменитая светодиодная полоса во всю ширину кормы, которую дизайнеры Aistaland дополнили эффектными «соплами» в стиле реактивного двигателя, подсмотренными у Tesla. Габариты автомобиля практически идентичны эталону: длина составляет ровно 5 метров, а колесная база растянулась на три метра.

Инженеры оснастили модель передовой 800-вольтовой архитектурой, предусмотрев версию сразу с тремя электродвигателями – одним спереди и двумя сзади. Хотя точные показатели мощности пока держатся в секрете, эксперты уже предполагают, что новинка займет нишу между топовой двухмоторной версией Xiaomi SU7 (664 л.с.) и бескомпромиссным SU7 Ultra (1527 л.с.).

Для Porsche появление такого конкурента – удар ниже пояса. Цена Taycan в Китае стартует от 918 000 юаней (около 126 тысяч долларов), а универсал Sport Turismo и вовсе перешагивает психологическую отметку в миллион юаней. Aistaland GT7, по прогнозам, будет стоить в районе 230–250 тысяч юаней (33–36 тысяч долларов). Это делает его не просто альтернативой, а практически прямой заменой для тех, кто хочет выглядеть стильно, не переплачивая за бренд.

Китайский потребитель больше не хочет просто владеть Porsche, он хочет получать те же эмоции и технологии, но на условиях локального рынка, который сегодня предлагает «похожее» по доступной цене.

Источник:  Carscoops
Алексеева Елена
Фото:Carscoops
23.03.2026 
