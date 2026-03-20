Уникальный 20-тонник JAC с поворотной осью впечатляет своей маневренностью
Дистрибьютор JAC в РФ совместно с новосибирским заводом «АВМАтех» представил новую модификацию модели N200.
Эта версия грузовика 6х2, созданная специально для коммунальных служб, получила третью поворотную ось, что делает ее единственным предложением в своем сегменте на отечественном рынке.
Машина создавалась по запросу потребителей и предназначена, в первую очередь, для установки мусоровозов и других видов спецтехники, работающих в стесненных городских условиях.
История создания трехосных модификаций началась с пожеланий крупных ретейлеров. При эксплуатации стандартных 20-тонников они столкнулись с проблемой: из-за жестких правил весогабаритного контроля загрузить машину можно было лишь на 70% от ее возможностей, чтобы избежать штрафов. Установка дополнительной оси, которую освоил завод «АВМАтех», решила эту задачу, позволив распределить нагрузку и перевозить максимальный объем груза без нарушений.
Новинка 2025 года с поворотной осью продвинулась еще дальше. Третья ось с односкатной ошиновкой монтируется в заднем свесе, не затрагивая заводскую конструкцию рамы. Благодаря этому инженерам удалось не только легально увеличить массу перевозимого груза (грузоподъемность шасси составляет 13 300 кг), но и кардинально улучшить маневренность.
Радиус разворота автомобиля сократился с 7,7 до 6,1 метра, что особенно важно для работы в узких дворах и на тесных улицах. Управление гидравликой оси осуществляется прямо из кабины, а автоматическая система подскажет водителю, когда нужно отключить поворотный механизм для безопасного движения по трассе.
При всей сложности конструкции обслуживание таких грузовиков не отличается от стандартных процедур, а гарантия на технику составляет 36 месяцев.
В планах компании до конца 2026 года выпустить около 30 машин с поворотной осью и столько же – с подъемной.
