Уникальный 20-тонник JAC с поворотной осью впечатляет своей маневренностью

#
>
20 марта
Как распознать замаскированное такси при покупке подержанного авто
Дистрибьютор JAC в РФ совместно с новосибирским заводом «АВМАтех» представил новую модификацию модели N200.

Эта версия грузовика 6х2, созданная специально для коммунальных служб, получила третью поворотную ось, что делает ее единственным предложением в своем сегменте на отечественном рынке.

Машина создавалась по запросу потребителей и предназначена, в первую очередь, для установки мусоровозов и других видов спецтехники, работающих в стесненных городских условиях.

История создания трехосных модификаций началась с пожеланий крупных ретейлеров. При эксплуатации стандартных 20-тонников они столкнулись с проблемой: из-за жестких правил весогабаритного контроля загрузить машину можно было лишь на 70% от ее возможностей, чтобы избежать штрафов. Установка дополнительной оси, которую освоил завод «АВМАтех», решила эту задачу, позволив распределить нагрузку и перевозить максимальный объем груза без нарушений.

Новинка 2025 года с поворотной осью продвинулась еще дальше. Третья ось с односкатной ошиновкой монтируется в заднем свесе, не затрагивая заводскую конструкцию рамы. Благодаря этому инженерам удалось не только легально увеличить массу перевозимого груза (грузоподъемность шасси составляет 13 300 кг), но и кардинально улучшить маневренность.

Радиус разворота автомобиля сократился с 7,7 до 6,1 метра, что особенно важно для работы в узких дворах и на тесных улицах. Управление гидравликой оси осуществляется прямо из кабины, а автоматическая система подскажет водителю, когда нужно отключить поворотный механизм для безопасного движения по трассе.

При всей сложности конструкции обслуживание таких грузовиков не отличается от стандартных процедур, а гарантия на технику составляет 36 месяцев.

В планах компании до конца 2026 года выпустить около 30 машин с поворотной осью и столько же – с подъемной.

Источник:  «Джак Автомобиль»
Алексеева Елена
Фото:«Джак Автомобиль»
20.03.2026 
