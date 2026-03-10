В России разрешили использовать беспилотные грузовики без водителя в салоне

Правительство изменило концепцию безопасности для беспилотных автомобилей

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, вносящее ключевые изменения в концепцию безопасности автономных транспортных средств. Документ существенно расширяет возможности эксплуатации беспилотных автомобилей и грузовиков на дорогах общего пользования.

Главное нововведение касается транспорта 4-го уровня автоматизации. Ранее предполагалось, что водитель должен находиться в машине и быть готовым вмешаться. Теперь же при штатной эксплуатации человек может отсутствовать в салоне.

На этом уровне автоматизации автомобиль обязан самостоятельно справляться со всеми задачами управления в привычных для него условиях. Если же возникает нештатная ситуация, с которой система не может справиться, она должна автоматически перейти в так называемое состояние минимального риска: например, остановиться с включенной аварийной сигнализацией.

Что еще изменилось в документе

Для 5-го уровня автоматизации (полностью автономного) уточнена роль человека. Теперь функции водителя может выполнять удаленный диспетчер. Это снимает ограничение на обязательное присутствие человека в кабине даже на этом высшем уровне.

Произошла смена терминологии: вместо «автоматизированных систем помощи водителю» (ADAS) теперь официально используются «автоматизированные системы вождения». Это подчеркивает переход от вспомогательных функций к полноценному управлению.

Беспилотный КАМАЗ-54901

Из самого определения высокоавтоматизированного транспортного средства исключили требование о вмешательстве человека как запасном варианте обеспечения безопасности. Раньше это был обязательный пункт, теперь упор делается на надежность самой системы.

Базовая концепция, принятая еще в 2020 году, сохраняет приоритет безопасности жизни людей. Она по-прежнему требует строгой сертификации программного обеспечения и сенсоров, обязывает систему переходить в безопасное состояние при сбоях и обеспечивать защиту от киберугроз.

