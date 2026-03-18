Этот кроссовер меньше всего теряет в цене на вторичном рынке

GAC GS8 возглавил рейтинг сохранности остаточной стоимости автомобиля (Residual VALUE) — 2026 в сегменте SUV Е-класса

Флагманский кроссовер GAC GS8 оказался самым выгодным вложением среди больших внедорожников, если судить по его остаточной стоимости. По данным исследования «АВТОСТАТ», эта модель сохраняет в среднем 85,6% своей первоначальной цены, что вывело её на первое место в сегменте SUV Е-класса. Конкуренты отстают: у Changan аналогичный показатель составил 78,8%, а у Haval – 74,4%.

В основу рейтинга лег анализ 256 моделей и 593 их модификаций. Специалисты изучают, как меняются цены на новые машины и их аналоги с пробегом, а также реальную статистику перепродаж. По методике «АВТОСТАТ» рассчитываются индексы остаточной стоимости и составляется рейтинг моделей по сегментам в классах STANDART и PREMIUM. Полученный индекс остаточной стоимости – это, по сути, показатель ликвидности и того, насколько модель востребована у покупателей спустя годы.

Для GAC GS8, который пришёл в Россию в обновлённом виде в 2025 году, это уже не первое признание. Ранее он успел стать «Лучшим большим кроссовером» по версии «За рулём» и победителем премии «Автомобиль года в России» 2024 в номинации «Тяжелый внедорожник». Нынешний результат лишь подтверждает его высокую рыночную устойчивость.

Интересно, что успех марки не ограничился флагманом. Компактный кроссовер GAC GS5 занял второе место в своём классе SUV D-сегмента с индексом 78,8%. Он обошёл Haval (75,2%), уступив только УАЗу (83,5%). Такая медленная амортизация напрямую влияет на финансовую привлекательность: машина дольше остаётся конкурентоспособной, что хорошо видно по стабильному спросу на вторичном рынке. Владельцам это даёт, к примеру, возможность выгоднее обменять свой GS5 на новую модель через программу trade-in.

В общем, лидерство в рейтинге сохранности остаточной стоимости автомобиля (Residual VALUE) – это не просто цифра в отчёте. Для потенциальных покупателей это сигнал о надёжности инвестиции, а для нынешних владельцев – подтверждение, что их автомобиль и через несколько лет будет цениться на рынке.

По данным исследования «АВТОСТАТ»