У россиян начались проблемы при растаможке машин: авто «зависли» в портах

Сотни машин россиян не смогли растаможить по льготным ставкам утильсбора

Большое количество автомобилей российских граждан не смогли растаможить по льготным ставкам утильсбора. Речь идет о машинах, купленных до декабря, но прибывших в Россию или с оформлением документов уже после вступления новых правил в силу.

По информации от брокеров, некоторые автомобили застряли в порту Владивостока, другие находятся в Японии и Южной Корее. Это связано с плохой погодой, перегрузкой логистики и срывами сроков со стороны отдельных экспортных компаний.

Автовладельцы рассчитывали оформить машины по старым ставкам, но из-за сдвига сроков они оказались вне льготного периода.

Альтернативные решения – вернуть автомобиль в страну отправления или перепродать его в третьи страны – связаны с большими рисками и дополнительными расходами. Участники рынка отмечают, что вернуть санкционные автомобили обратно в Японию почти невозможно, а транзитные схемы сопровождаются значительными таможенными рисками.

Сроки и стоимость хранения машин на складах временного хранения ограничены. Если машина не будет оформлена в течение нескольких месяцев, ее могут признать невостребованной и передать в доход государства.

Ранее планировалось повысить утильсбор с 1 ноября, но власти отложили новые ставки на месяц – до 1 декабря. Это сделали, чтобы покупатели, приобретшие автомобили по прежним тарифам, не платили повышенный сбор из-за задержек в логистике и растаможке.

Льготные ставки утильсбора сохраняются для автомобилей мощностью менее 160 лошадиных сил, которые ввозят физические лица для личного использования.

Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ ответил на вопрос о ценообразовании кроссовера Lada Azimut.

Источник:  VL
Ушакова Ирина
Фото:Юрий Смитюк/ТАСС
16.01.2026 
