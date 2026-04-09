#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиШиныСкидки на автоРейтингиДневник: Лада ИскраТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Импорт подержанных машин из Китая вырос более чем в два раза: в чем причина?

Целиков: Ввоз подержанных авто из Китая вырос на 145%. Лидирует Volkswagen

Ввоз подержанных автомобилей из Китая в Россию стал по-настоящему массовым лишь в прошлом году, а до этого такие случаи были единичными. Об этом рассказал глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
За первые три месяца 2025 года к нам пригнали 19,4 тысячи легковых машин старше трёх лет. Получается, что объём ввоза вырос почти в два с половиной раза по сравнению с аналогичным периодом 2024-го – рост составил 145%.

Безоговорочным лидером здесь оказался немецкий Volkswagen. За январь – март в Россию ввезли 5093 таких «бэушных» автомобиля, что почти в восемь раз больше показателя годичной давности. Чаще всего встречаются кроссоверы Taylon (1163 штуки) и Tharu (851 штука), а также хэтчбек Golf (755 штук) и кроссовер T-Roc (572 штуки).

На втором месте расположилась Audi с результатом в 2426 машин. Тройку лидеров замыкает Toyota, которой ввезли 2089 единиц. Далее следуют Honda (1552 автомобиля) и BMW, завершившая пятёрку с показателем 1371 машина.

По сути, Китай теперь играет для России двойную роль: он не только главный поставщик новых авто, но и всё более важный канал для ввоза поддержанных иномарок.

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Источник:  Телеграм-канал Сергея Целикова
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 3
09.04.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
-1

