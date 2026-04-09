Импорт подержанных машин из Китая вырос более чем в два раза: в чем причина?
Ввоз подержанных автомобилей из Китая в Россию стал по-настоящему массовым лишь в прошлом году, а до этого такие случаи были единичными. Об этом рассказал глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.
За первые три месяца 2025 года к нам пригнали 19,4 тысячи легковых машин старше трёх лет. Получается, что объём ввоза вырос почти в два с половиной раза по сравнению с аналогичным периодом 2024-го – рост составил 145%.
Безоговорочным лидером здесь оказался немецкий Volkswagen. За январь – март в Россию ввезли 5093 таких «бэушных» автомобиля, что почти в восемь раз больше показателя годичной давности. Чаще всего встречаются кроссоверы Taylon (1163 штуки) и Tharu (851 штука), а также хэтчбек Golf (755 штук) и кроссовер T-Roc (572 штуки).
На втором месте расположилась Audi с результатом в 2426 машин. Тройку лидеров замыкает Toyota, которой ввезли 2089 единиц. Далее следуют Honda (1552 автомобиля) и BMW, завершившая пятёрку с показателем 1371 машина.
По сути, Китай теперь играет для России двойную роль: он не только главный поставщик новых авто, но и всё более важный канал для ввоза поддержанных иномарок.
