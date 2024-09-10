Почему статистика врет? Как считают количество машин, их цену и возраст
Говорят, что статистика – точная наука. Может и так, но получаемые данные слишком сильно зависят от применяемой методики.
Например, в 2012 году суммарная протяженность автодорог общего пользования разом выросла на 37%. Понятно, что 350 тысяч км за год построить не могли – просто поменяли принципы подсчета. Вроде пустяк, но теперь невозможно корректно сравнить сегодняшние дороги с теми, что были 20 лет назад.
Из-за разнобоя в применяемых методиках довольно расплывчаты и многие другие цифры, с виду вполне четкие. В частности, неизвестно доподлинно, сколько в стране автомобилей.
Сколько в РФ автомобилей
Все автомобили в России точно посчитать невозможно. Оценки численности автопарка различаются на миллионы. По данным ГАИ, автомобилей у нас около 65 миллионов, из них свыше 50 млн легковых. Аналитическое агентство Автостат приводит другие цифры: 55 и 46,8 млн соответственно.
Отсюда, видимо, исходит и ощутимый разброс значений уровня автомобилизации. По данным официального Росстата, количество собственных легковых автомобилей на 1000 человек населения в прошлом году превысило 332. Независимый Автостат насчитал меньше – 322.
Данные по отдельным субъектам также сильно расходятся. Росстат полагает, что наивысшая обеспеченность легковушками достигнута в Камчатском и Приморском краях (свыше 500 машин на 1000 человек). Автостат уверенно называет Карелию (444). Хотя по многим другим регионам цифры часто совпадают.
Из каких автомобилей состоит российский автопарк
В структуре легкового автопарка преобладают иномарки – их доля около 67%. И, видимо, продолжит расти: новых иномарок по-прежнему продают больше, чем новых отечественных, плюс поступления машин с пробегом из-за границы.
У грузовиков пропорция иная: иномарки – 42%, российские – 58%.
Доля кроссоверов и внедорожников в продажах новых машин достигла 70% – вместе с Нивами и УАЗами. Но среди вообще всех легковушек сегмент SUV занимает пока около 28%. А самым массовым типом кузова остается седан – 43%.
Удивляться нечему, коль скоро самая распространенная в России модель – седан ВАЗ‑2107. На начало года на учете стояли 1 258 894 «семерки» (всего их выпустили 3,1 млн, многих уже с нами нет). На втором месте Kia Rio, что также объяснимо – считают все поколения, а модель Rio у нас продают с 1999 года.
Автопарки регионов (выборочно): общие данные
|
Регион
|
Доля в автопарке РФ
|
Кол-во машин на 1000 жителей*
|
Средний возраст машин
|
Самая массовая модель
|
Москва
|
8,5%
|
278,4
|
11
|
Kia Rio
|
Краснодарский край
|
4,3%
|
306,9
|
14
|
Hyundai Solaris
|
Свердловская обл.
|
3,0%
|
459,8
|
13
|
Ford Focus
|
Татарстан
|
2,9%
|
287,5
|
11
|
Лада Гранта
|
Самарская обл.
|
2,4%
|
322,6
|
12
|
Лада Гранта
|
Приморский край
|
1,5%
|
505,6
|
22
|
Toyota Corolla
|
Калининградская обл.
|
0,75%
|
369,6
|
20
|
Лада Гранта
* По данным Росстата.
Откуда у нас столько старых машин
Выпуск ВАЗ‑2107 свернули в 2012 году, модели 2109 – в 2004 году, «шестерки» – в 2006 году, 2114 – в 2013 году. Почти треть предложений по Нивам ВАЗ‑2121 на вторичке – машины, выпущенные в прошлом веке. А именно самые массовые модели имеют наибольшее влияние на средний возраст автопарка.
В последние годы этот возраст стабильно растет. Для легковушек превысил 15 лет, для грузовиков подбирается к 20 годам, легкий коммерческий транспорт – примерно посередине.
Цифры эти, наверное, взяты не с потолка. Однако анализ вторичного рынка заставляет в них усомниться. Среди всех предложений по легковушкам машины старше 15 лет составляют 31,5%, из них старше 20 лет – менее 14%, старше 25 лет – 6,5%. Машин же моложе 10 лет – свыше 47%, почти половина. Как это в совокупности порождает 15 лет – не совсем понятно. Видимо, опять дело в методике. Подсчет «по вторичке» дает средний возраст около 12,5 лет – как в США и Евросоюзе в целом, что больше похоже на правду.
От региона к региону, впрочем, возрастные показатели заметно разнятся. Так, в Москве, Санкт-Петербурге и Татарстане средний возраст легковушек – около 11 лет, примерно как в Италии. А самая печальная ситуация в Дальневосточном федеральном округе: 20–25 лет.
Численность автопарка стабильно растет, и нет сомнений, что в ближайшие годы он продолжит стареть. Чтобы остановить этот процесс, необходимо ежегодно обновлять не менее 4% автопарка. То есть продавать 2,4 млн новых машин или больше. В прошлом же году продали 1,3 млн, включая грузовики и автобусы. Ожидаемый уровень продаж 2024 года – 1,5–1,6 миллиона.
Что за средняя стоимость автомобиля?
В будущее загадывать сложно, но постоянно растущий «утильсбор» и высокие кредитные ставки вряд ли приведут к взрывному росту продаж.
А цены и без того поразительные. В марте средневзвешенная цена нового автомобиля достигла рекордных 3,39 млн рублей. К началу лета снизилась до 2,88 млн – отнюдь не потому, что машины подешевели, просто дорогих стали покупать меньше.
Как не вспомнить, что в 2021 году показатель этот держался в районе 1,9 млн – то есть «средний чек» подрос примерно на миллион.
Если верить Росстату, средняя зарплата россиян за этот же период поднялась с 54,5 до 86,4 тысячи рублей, вполне соразмерно. И основные причины падения продаж новых автомобилей – не недостаток средств и рост цен, а что-то другое. Но поиском ответов на подобные вопросы занимается не статистика, а другие, менее точные науки.
В среднем по стране
Попробуем составить статистический портрет среднего российского автомобиля.
Возраст – 13 лет, пробег – 250 тысяч км (средний годовой пробег россиян оценивают в 18 700 км). Седан или хэтчбек корейской марки (38% иномарок старше 12 лет на вторичке – корейские) или Лада (22% среди машин старше 12 лет). Скорее всего – Hyundai Solaris (самая продаваемая иномарка 2011 года) или Приора (наибольшее количество среди 13‑летних Лад на вторичке). Коробка передач – механика.
Рыночная стоимость в диапазоне 250–700 тысяч рублей: 13‑летние Лады в среднем в 1,8 раза дешевле «корейцев».
По всем приметам, автомобиль этот еще не убитый и даже сильно заезженным не считается – средний срок службы машины в России оценивают в 27 лет.
Под такое описание не попадает Дальневосточный федеральный округ, где 73% автопарка – японские «праворульки» средним возрастом около 21 года. Старые, но живучие.
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