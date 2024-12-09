Купить машину онлайн — проверяем, как это работает!

Максим Кадаков: Схема онлайн-торговли автомобилями нуждается в доработке

Яндекс Маркет последовал примеру Wildberries и Ozon и начал продавать автомобили. На маркетплейсе появилась соответствующая категория товаров, среди которых покупатели могут искать и сравнивать между собой машины по ключевым характеристикам: тип, объем и мощность двигателя, вид коробки передач, тип кузова и другие.

Сейчас доступны к покупке авто китайских брендов Chery, Jaecoo и Omoda. Среди моделей – Chery Tiggo 4 Pro, Tiggo 7 Pro Max и Tiggo 8 Pro Max NEW, а также Arrizo 8, Jaecoo J7 и J8, Omoda C5 и S5, сообщает пресс-релиз. Главный редактор «За рулем» лично опробовал нововведение.

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

– Схема отработанная, но – не совсем доработанная. Во-первых, плохая навигация. Если на портале забить в поиске Jaecoo J7, можно найти коврики для J7 – но не автомобиль. Во-вторых, я насчитал всего 18 автомобилей/моделей – брендов Chery, Jaecoo и Omoda.

В-третьих, и это самое главное: можно только выбрать автомобиль: потом вам перезвонит дилер, забирать машину нужно самому в дилерском центре, оплата по факту получения – наличными и картой. В-четвертых, работает схема пока только в Москве – и я нашел только одну точку выдачи машин.

Цены точно такие же, как в дилерском центре: к описаниям автомобилей приложены прайс-листы. Короче, это еще одна витрина объявлений – а не онлайн-торговля.

В пресс-службе маркетплейса отмечают, что в будущем будет возможна покупка автомобиля по предоплате. Кроме того, ассортимент должен пополниться другими марками и моделями.

В ближайшее время онлайн-магазин планирует начать сотрудничать с другими автопроизводителями и дистрибьюторами, чтобы расширить ассортимент доступных к заказу машин, говорится в заявлении компании. Сейчас автотовары входят в десятку самых популярных категорий на этом маркетплейсе – в разделе более 30 млн позиций, но в наибольшем спросе пока, конечно, не машины, а запчасти, шины и диски, коврики, чехлы и другие автоаксессуары.

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Источник: Максим Кадаков