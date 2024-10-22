Теперь на маркетплейсе можно купить электромобиль российской сборки

Электромобили Амберавто А5 стали доступны к заказу через Wildberries

Вслед за Chery, Lada и Xcite продажи через Wildberries запустил калининградский завод «Автотор»: теперь на маркетплейсе можно заказать электромобили Амберавто А5, которые собирает предприятие. Продает машины дилерский центр Nemo (New Energy Motors), специализирующийся на продажах электрических транспортных средств. По данным источника, сейчас на маркетплейсе представлено три машины Амберавто А5 – серебристого, белого и черного цветов.

Машины доступны к заказу в Москве, Московской области, Нижнем Новгороде и некоторых городах Владимирской области. Цена – 3,4 млн рублей, что соответствует ранее озвученному прайсу на модель, однако это сумма без учета доставки автомобиля до заказчика. Сообщается, что жителям столицы услуга обойдется в 70 тысяч рублей.

Амберавто А5, в оригинале – Mobilize JMEV GSE

Еще один нюанс касается процедуры оплаты: вы оплачиваете покупку по безналу до того, как машина будет вам отправлена. Когда оплата проходит, с вами связывается менеджер, заключает договор купли-продажи и уточняет адрес доставки.

Напомним, расположенный в Калинингрде «Автотор», кроме электромобиля и электрогрузовика под собственными брендами Амберавто и Амбертрак собирает китайские Kaiyi, BAIC, SWM, Forthing, Jetour, а также электрические автомобили Brock, являющиеся клоном китайских Foton. В основе вышеупомянутого Амберавто А5 лежит электрокар Mobilize JMEV GSE созданный китайским JMC и французской Renault. Планы завода на этот год – 70 тысяч машин.

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Источник: Автостат