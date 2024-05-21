На Wildberries тепеть можно купить и наши автомобили

АВТОВАЗ объявил о начале продаж автомобилей Lada на маркетплейсе Wildberries

Изначально предложение доступно в Волгоградской области через официального дилера Lada «Форвард-Авто».

На этапе покупки клиент видит стоимость автомобиля. Покупка осуществляется по предварительной оплате с карты, привязанной к профилю пользователя.

После оплаты представитель дилерского центра связывается с клиентом для уточнения дополнительных деталей перед оформлением договора. Клиенту останется только оформить договор купли-продажи при получении автомобиля.

Приобретенные на платформе автомобили будут иметь стандартную гарантию от производителя – 3 года или 100 000 км пробега.

Планируется расширение сотрудничества между АВТОВАЗом и Wildberries на другие регионы, делая предложение доступным по всей России. АВТОВАЗ также намерен разработать специальные условия для покупки автомобилей Lada на Wildberries.

Актуальный список моделей Lada, доступных для покупки на Wildberries, можно найти по ссылке, авторизовавшись в Волгоградской области: https://www.wildberries.ru/seller/288233

Также с недавних пор АВТОВАЗ организует экскурсии по своему производству, в которых может поучаствовать любой желающий, предварительно зарегистрировавшись.

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Источник: АВТОВАЗ