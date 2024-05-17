Хотели попасть на конвейер АВТОВАЗа? Теперь это реально!
АВТОВАЗ запустил еженедельные экскурсии по своей территории
Пресс-служба отечественного автогиганта объявила о старте экскурсионной программы «АВТОВАЗ – путь успеха!». Сообщается, что экскурсии будут проводится по четвергам для групп из 10-15 человек. Длительность каждой экскурсии – 3,5 часа. Также опубликована и программа посещения, приводим ее основные пункты.
Что ждет на экскурсии по АВТОВАЗу:
- Музей АВТОВАЗа – коллекция насчитывает 20 000 экспонатов, в числе которых раритетные машины, автомобили-юбиляры, легендарные спорткары, уникальные концепт-кары;
- Прессовое производство – крупнейшее в Европе; можно увидеть линии штамповки кузовных деталей;
- Цех сварки кузовов – посетителям покажут работы сотен роботов автоматической сварки и перемещения узлов кузова;
- Сборочный конвейер – реально воочию проследить процесс сборки машины;
- Панорамная экскурсия по смотровой площадке на 24-м этаже здания заводоуправления.
- Бизнес-ланч в ресторане административного здания.
Сообщается также, что на производственных линиях, помимо прочего, можно будет познакомится с действующей на заводе многоступенчатой системой контроля качества. По задумке, в финале каждый участник экскурсии «сможет ощутить масштаб предприятия». Познакомится с правилами посещения и забронировать место в группе можно на сайте туристического партнера автогиганта. Цена посещения составляет от 4000 рублей.
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17.05.2024
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