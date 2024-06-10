Планы Автотора до конца 2024 года подверглись корректировке

Министр Алиханов: Автотор до конца 2024 года выпустит порядка 70 тыс. машин

Один из ведущих отечественных автопроизводителей «Автотор» намерен до конца 2024 года произвести порядка 70 тыс. автомобилей. Об этом в интервью СМИ рассказал министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

«План на этот год - примерно 70 тыс. автомобилей. Но многое зависит от того, как на предприятии налаживают работу со своими китайскими партнерами», – подчеркнул министр.

В настоящее время на производственных мощностях предприятия производят следующие бренды легковых автомобилей: Kaiyi, BAIC, SWM, Forthing, Jetour. Роме того, налажен выпуск электромобиля под собственным брендом Амберавто. Также на заводах компании выпускают коммерческие автомобили брендов Амбертрак и электрические автомобили Brock.

Автоконцерн «Автотор» основан в 1994 году в Калининград, на предприятии впервые в России наладили выпуск автомобилей иностранных брендов. С момента, как первый автомобиль встал на конвейер в мае 1997 года, произведено уже более 2,5 млн автомобилей различных мировых брендов, всего более 200 моделей.

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Источник: ТАСС