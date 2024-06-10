#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
ПМЭФ-2024Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Не навредить: чем чревато принятие закона об опасном вождении — разбираемся
10 июня
Не навредить: чем чревато принятие закона об опасном вождении — разбираемся
Эксперт Лигачев объяснил, почему водители...
Планы Автотора до конца 2024 года подверглись корректировке
10 июня
Планы Автотора до конца 2024 года подверглись корректировке
Министр Алиханов: Автотор до конца 2024 года...
Что будет, если бензин АИ-92 залить в машину с турбомоторов — ничего хорошего
10 июня
Что будет, если бензин АИ-92 залить в машину с турбомоторов — ничего хорошего
Эксперт Стрельбицкий рассказал, как залитый в...

Планы Автотора до конца 2024 года подверглись корректировке

Министр Алиханов: Автотор до конца 2024 года выпустит порядка 70 тыс. машин

Один из ведущих отечественных автопроизводителей «Автотор» намерен до конца 2024 года произвести порядка 70 тыс. автомобилей. Об этом в интервью СМИ рассказал министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ
«План на этот год - примерно 70 тыс. автомобилей. Но многое зависит от того, как на предприятии налаживают работу со своими китайскими партнерами», – подчеркнул министр.

Рама или понижающая передача: что важнее на бездорожье?

В настоящее время на производственных мощностях предприятия производят следующие бренды легковых автомобилей: Kaiyi, BAIC, SWM, Forthing, Jetour. Роме того, налажен выпуск электромобиля под собственным брендом Амберавто. Также на заводах компании выпускают коммерческие автомобили брендов Амбертрак и электрические автомобили Brock.

Автоконцерн «Автотор» основан в 1994 году в Калининград, на предприятии впервые в России наладили выпуск автомобилей иностранных брендов. С момента, как первый автомобиль встал на конвейер в мае 1997 года, произведено уже более 2,5 млн автомобилей различных мировых брендов, всего более 200 моделей.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: ТАСС

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Автотор
Количество просмотров 4
10.06.2024
Фото:Автотор
Поделиться:
Оцените материал:
0