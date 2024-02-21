Если этот автомобиль станет частью госпрограммы, его цена снизится почти на миллион

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Раскрыты технические характеристики нового автомобиля Амберавто 5

Завод «Автотор» из Калининграда представил электрический седан Амберавто А5. Он уже сертифицирован и с конвейера даже сошла первая партия. Автомобиль создан на платформе электрокара JMEV GSE от совместного предприятия JMC и Renault.

Габариты седана: 4675х18351480 мм, размер колесной базы – 2750 мм, у него подвеска МакФерсон спереди и многорычажная сзади. Мощность электрического двигателя – 160 л.с. при крутящем моменте 225 Нм. Емкость тяговой батареи – 60,2 кВт-ч, запаса хода при полной зарядке хватит на 520 км по методике CLTC.

Амберавто 5
Амберавто 5
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В базе у Амберавто А5 заявлены электропривод зеркал и литые 17-дюймовые диски. В салоне обитые тканью сиденья, кресло водителя регулируется в шести направлениях, а пассажирское – в четырех. Диагональ экрана приборной панели – 7 дюймов, центральный монитор поддерживает функцию Android Auto. Есть розетка 12В, два USB-разъемов и набор ассистентов вождения, включая системы мониторинга давления в шинах и помощи при спуске с холма.

Согласно информации дилеров, стоимость Амберавто А5 составит 3,4 млн рублей. Если седан войдет в список автомобилей, на которые предоставляется скидка по госпрограмме, его стоимость снизится сразу на 925 тысяч рублей и составит примерно 2,5 млн рублей.

Источник: китайские-автомобили.рф

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos | Автотор
Количество просмотров 1
21.02.2024
Фото:Depositphotos | Автотор
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