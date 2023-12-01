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Российский электромобиль Brock – что о нем известно?

Автотор представил коммерческий электрогрузовик Brock с запасом хода 300 км

В рамках Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ завод «Автотор» показал коммерческий электромобиль Brock 75. Была представленая машина с бункеровозной надстройкой «Москоммаш», позволяющая перевозку 3,5 тонны груза. С сентября такие машины собирают на площадке «Автотора» в поселке Переславское Калининградской области. Этот проект – совместный с китайской Foton Motor.

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Brock 75 имеет полную массу 7,5 тонны и оснащается литий-железо-фосфатной батареей емкостью 81 кВт*ч, питающей электродвигатель мощностью 115 кВт. Пробег на одной зарядке составляет 300 км, время быстрой зарядки – 2 часа. Но в производстве уже освоена и «старшая» модель полной массой 16 тонн: дальность хода и время зарядки у нее точно такие же, но двигатель развивает уже 160 кВт, а батарея имеет емкость 246 кВт*ч.

Оснащение Brock 75

  • трехкомпонентная батарея с терморегуляцией
  • кондиционер в салоне
  • центральный замок
  • электростеклоподъемники
  • привод гидронасоса (для установки различных надстроек)
«Мы решили показать коллегам из стран ЕАЭС те возможности, которые сегодня развиваются в секторе производства электромобилей в Российской Федерации. Мы считаем, что в самом ближайшем будущем сможем удовлетворять спрос на электромобили за счет собственного производства», – сообщил на презентации Brock 75 вице-премьер Правительства РФ Алексей Оверчук.
Brock 75
Brock 75

Пресс-релиз сообщает, что в будущем коммерческие электромобили «Автотора» будут оснащаться аккумуляторами производства «Ренера» (строящаяся гигафабрика в городе Неман, входит в «Росатом»), а также электродвигателями и другими комплектующими, выпуск которых налаживает сам «Автотор».

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