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В России начался выпуск электрогрузовиков Foton под маркой Brock

На «Автоторе» запустили производство китайских электрических грузовиков Brock

Серийное производство мало- и среднетоннажных электрических грузовиков Brock началось в России. На площадке в поселке Переславское в Калининградской области они будут выпускаться «Автотором» совместно с китайской компанией Foton.

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Для грузовиков предусмотрен целый ряд дополнительных надстроек под запросы пользователей: фургоны различного назначения, рефрижераторы, автогидроподъемники, мусоровозы, эвакуаторы и многие другие.

Пока на конвейер поставлены две модели: Brock 75 полной массой 7,5 тонн и Brock 160 массой 16 тонн. Первая имеет батарею емкостью 81 кВт*ч и 156-сильный электродвигатель (115 кВт), вторая – 246 кВт*ч и 218-сильный электромотор (160 кВт). На их полную зарядку достаточно всего двух часов, а запас хода достигает 300 километров.

Электрогрузовикики Brock 160 и Brock 75
Электрогрузовикики Brock 160 и Brock 75
«В рамках реализации программы локализации коммерческие электромобили, производимые на мощностях "Автотора", будут оснащаться аккумуляторными батареями из топливных ячеек, выпуск которых планируется на строящейся гигафабрике отраслевого интегратора госкорпорации "Росатом" компании "Рэнера" в Калининградской области, электродвигателями, и другими комплектующими, выпуск которых будет освоен на предприятиях "Автотор" по производству автокомпонентов», – говорится в сообщении компании.
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Источник, фото: пресс-служба «Автотора»

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