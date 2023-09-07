Валдай 12 – самый локализованный грузовик на российском рынке

ГАЗ с моделью Валдай 12 вошел в сегмент техники полной массой 12 тонн

Валдай 12 – новая модель универсального среднетоннажного грузового автомобиля для внутригородских и магистральных перевозок, позволяющая Горьковскому автозаводу войти в рыночный сегмент техники полной массой 12 т.

В основе автомобиля новая прямая рама с лонжеронами постоянного сечения. Предлагается четыре варианта длины колесной базы, причем даже самая длинная рама изготавливается из цельных лонжеронов без вставок и удлинителей. Грузоподъемность шасси – до 8 т.

Валдай 12

Автомобиль оснащен мотором ЯМЗ-530, мощностью 170 л.с., и новой 6-ступенчатой коробкой передач отечественного производства.

Новая коробка при сохранении скорости делает автомобиль более экономичным.

Кабина унифицирована с кабиной грузовика Валдай 8: в ней три места, есть дополнительное спальное.

Валдай 12 один из самых высоколокализованных автомобилей на российском рынке: большинство компонентов в нем отечественного производства.

Все тормоза у грузовика дисковые с пневмоприводом и ABS. Это обеспечивает эффективное торможение, быстроту срабатывания и безопасность на скользких дорогах.

Положительный момент – машина не подпадает под действие системы «Платон» по взиманию платы за пользование автодорогами федерального значения.

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Источник, фото: ГАЗ