Валдай 12 – самый локализованный грузовик на российском рынке
Валдай 12 – новая модель универсального среднетоннажного грузового автомобиля для внутригородских и магистральных перевозок, позволяющая Горьковскому автозаводу войти в рыночный сегмент техники полной массой 12 т.
В основе автомобиля новая прямая рама с лонжеронами постоянного сечения. Предлагается четыре варианта длины колесной базы, причем даже самая длинная рама изготавливается из цельных лонжеронов без вставок и удлинителей. Грузоподъемность шасси – до 8 т.
Автомобиль оснащен мотором ЯМЗ-530, мощностью 170 л.с., и новой 6-ступенчатой коробкой передач отечественного производства.
Новая коробка при сохранении скорости делает автомобиль более экономичным.
Кабина унифицирована с кабиной грузовика Валдай 8: в ней три места, есть дополнительное спальное.
Валдай 12 один из самых высоколокализованных автомобилей на российском рынке: большинство компонентов в нем отечественного производства.
Все тормоза у грузовика дисковые с пневмоприводом и ABS. Это обеспечивает эффективное торможение, быстроту срабатывания и безопасность на скользких дорогах.
Положительный момент – машина не подпадает под действие системы «Платон» по взиманию платы за пользование автодорогами федерального значения.
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Источник, фото: ГАЗ
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