Долгожданная: на Комтрансе-2023 представили Газель с автоматом

Газель NN впервые представили с роботизированной коробкой передач

Этот автомобиль стал одним из самых знаковых событий выставки Comtrans-2023 – такую машину очень ждали перевозчики. Газель NN оснащена роботом с одним сцеплением – как на вазовских коробках АМТ. Состоит он из механической коробки, двух актуаторов и электронного блока управления. Такая конструкция не требует ручного переключения передач, при этом показатели топливной экономичности не ухудшаются, что особенно актуально для коммерческого транспорта.

В АО «ГК «Современные транспортные технологии» уверяют, что актуаторы – российского производства.

Газель NN с роботизированной коробкой передач

Пока в качестве «донора» используют старую 5-ступенчатую коробку, но в серию пойдет робот на базе новой газовской 6-ступенчатой коробки.

На выставке опытный образец роботизированной коробки передач установлен на модификации фургона Газель NN с односкатным задним мостом, выпускающейся на Горьковском автозаводе с 2023 года. У односкатной Газели NN более вместительный грузовой отсек, а задние двери открываются на 270 градусов.

Когда-то на Газель собирались ставить 6-диапазонный автомат компании Punch Powerglide (Франция), но теперь, увы, это невозможно.

Но и робот уже неплохо, с учетом того, что это облегчит жизнь водителям, которым не придется теперь постоянно переключать передачи в заторах.

Газель NN с роботизированной коробкой передач

Кроме того, эта Газель оснащена парктрониками и системой контроля мертвых зон с датчиками в наружных зеркалах.

Газель NN с роботизированной коробкой передач адресована, в первую очередь, городским службам доставки.

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Источник, фото: Я за рулем Maxim Kadakov/Telegram и АО «ГК «Современные транспортные технологии»