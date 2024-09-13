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Хорошо знакомый российский кроссовер теперь можно купить на маркетплейсе

Автомобили Xcite появились в продаже на Ozon

На Ozon теперь можно заказать автомобиль Xcite модели X-Cross 7 в двух комплектациях. Приобрести модель смогут жители Центрального, Северо-Западного, Приволжского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Xcite X-Cross 7
Xcite X-Cross 7
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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Для заказа нужно определиться с выбором модели и оплатить покупку банковской картой. Затем автодилер доставит машину в согласованное с покупателем место в зоне доставки. Подписание бумаг должно будет состояться в момент передачи автомобиля покупателю.

Ресурс полмиллиона км! — С каким мотором купить подержанный Volkswagen

Руководитель Ozon Авто Алексей Махмудов пояснил, что сейчас на маркетплейсе покупают в среднем по два автомобиля в день. Уточняется, что на купленные на Ozon автомобили Xcite будет распространяться стандартная гарантия производителя.

Ранее сообщалось, что знакомый, надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

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Источник: Газета.ru

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos | Xcite
Количество просмотров 219
13.09.2024
Фото:Depositphotos | Xcite
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