Хорошо знакомый российский кроссовер теперь можно купить на маркетплейсе

Автомобили Xcite появились в продаже на Ozon

На Ozon теперь можно заказать автомобиль Xcite модели X-Cross 7 в двух комплектациях. Приобрести модель смогут жители Центрального, Северо-Западного, Приволжского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Xcite X-Cross 7

Для заказа нужно определиться с выбором модели и оплатить покупку банковской картой. Затем автодилер доставит машину в согласованное с покупателем место в зоне доставки. Подписание бумаг должно будет состояться в момент передачи автомобиля покупателю.

Руководитель Ozon Авто Алексей Махмудов пояснил, что сейчас на маркетплейсе покупают в среднем по два автомобиля в день. Уточняется, что на купленные на Ozon автомобили Xcite будет распространяться стандартная гарантия производителя.

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Источник: Газета.ru