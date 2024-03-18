Российский кроссовер Xcite X-Cross 7: только при таком ценнике на него будет спрос

Максим Кадаков: у Xcite X-Cross 7 есть несомненные плюсы, но всё зависит от цены

Отделившийся от АВТОВАЗа «Автозавод Санкт-Петербург» начал выпускать автомобили Chery под своей маркой и на прошлой неделе представил первую модель – Xcite X-Cross 7 с бензиновым двигателем 1.5 турбо, мощностью 147 л.с. В этой машине легко узнается переднеприводный кроссовер Chery Tiggo 7 Pro, который все еще продается в России по цене от 2 570 000 рублей. Цены же на российскую новинку пока не определены, их объявят при старте продаж, запланированном на апрель.

Кто может стать потенциальным покупателем нашего Xcite X-Cross 7, и при какой цене на автомобиль будет спрос?

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

— Разница в цене, конечно, должна быть. Разбег с Chery – ну хотя бы тысяч в 200. Если Xcite X-Cross 7 будет стоить 2,3 млн, интерес к нему будет. Машина точно такая же, но дешевле, обслужить можно будет практически везде, сервис обойдется явно не дороже, чем у Chery, а может быть и дешевле, поэтому смысл есть.

Когда АВТОВАЗ еще летом обсуждал всё это с Chery, как раз и была задумка выпускать либо уходящие с конвейера в Китае машины, либо уже ушедшие и продавать их под другим брендом в России по интересным ценам.

Автомобиль этот рассчитан на тех людей, которые в последнее время покупали китайские кроссоверы. Нынешние владельцы Лады эти машины брать не будут. Это совсем другая ценовая лига, и АВТОВАЗ в ней никогда не играл. Поэтому покупатель тут новый, тот, который решит переключиться с китайского бренда на российский. Конкурировать с брендом Xcite будут Chery, Geely и далее по списку.

Самое главное, покупатель уже устал от этой чехарды с автомобилями, он уже не так привержен брендам, своим былым принципам, а банально подходит к покупке с калькулятором в руках.

Обычному человеку непросто разобраться, какая из китайских машин надежнее – новинки выходят на рынок каждый месяц пачками. Поэтому к тому, кто предложит похожий автомобиль, с похожим оснащением по более приемлемой цене, покупатель и пойдет.

Конечно, это должна быть не какая-то «дворовая» компания, а известный бренд, с заводской гарантией, с возможностью беспроблемного сервисного обслуживания, а АВТОВАЗ способен обеспечить эти условия: он никуда не денется, будет выполнять гарантию, у него 300 с лишним дилерских центов по всей стране – поэтому тут всё прозрачно и хорошо.