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Еще один маркетплейс запускает продажу машин: какие авто можно будет купить

С 18 апреля на Wildberries начнутся продажи машин бренда Chery

Маркетплейс Wildberries с 18 апреля начнет продавать автомобили. Первой маркой в его каталоге станет китайская Chery, рассказали в пресс-службе компании. Все заказы будут приниматься по полной предоплате с привязанной к профилю банковской карты. После оформления заказа клиенту позвонит менеджер официального онлайн-дилера Chery «Деливери кар» и уточнит все детали купли-продажи авто.

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Место доставки машины с учетом логистических возможностей также будет согласовываться с дилером, а подписать документы о купле-продаже можно будет непосредственно перед выдачей машины. Первоначально онлайн-продажи новых Chery будут производиться в нескольких регионах России. В компании пояснили, что постепенно зона доставки станет расширяться.

Самый доступный кроссовер Chery обновился (и почти не подорожал): что нового?

В пресс-службе Wildberries рассказали, что компания намерена развивать категорию «Транспортные средства». Так, в дальнейшем планируются продажи мотоциклов, квадроциклов и снегоходов.

Ранее «За рулем» сообщал, что проверенный кроссовер вернулся в Россию по цене ниже «китайцев».

Источник: РБК

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Depositphotos
17.04.2024
Фото:Depositphotos
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