Сломается ли бензонасос, если ездить на «лампочке»?

Эксперт Колодочкин объяснил, чем грозит бензонасосу низкий уровень топлива

Миф гласит, что бензонасос не любит низкого уровня топлива в баке, потому что при этом он может перегреться. Дескать, топливо его охлаждает, а если топлива мало, то охлаждение ухудшается и насос выходит из строя.

Истина же состоит в том, что бензонасос даже при холостой работе практически не греется. «За рулем» неоднократно это проверял.

Спорщики не сдаются. Мол, ладно, если не сгорит, то быстро износится, глотая воздух вместо бензина. Но и это далеко от истины: в модуле бензонасоса есть пластиковый стакан, в котором полно бензина даже тогда, когда бак почти пустой. Этот же стакан препятствует отливу топлива при кренах и ускорениях/замедлениях машины. А когда бензин иссякнет полностью, электронный блок управления просто отключит питание насоса. Впрочем, как уже было сказано, и «сухомятку» электробензонасос переносит довольно спокойно: «За рулем» специально это проверял в течение десятка минут.

Еще приходится слышать, что любое искрообразование в щеточном узле бензонасоса чревато взрывом и пожаром. Но тут надо включить здравый смысл. Будь это так, все впрысковые автомобили на Земле давно бы сгорели. Просто не нужно путать искрообразование в системе зажигания с возможным искрением щеточного узла. Чтобы загореться, горючая смесь должны быть стехиометрической или близкой к ней, а в модуле бензонасоса концентрация паров бензина несоизмеримо выше, чем нужно для возгорания. Никакой бензонасос, даже старый, поджечь ее не сможет.