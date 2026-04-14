Электромобиль — это выгодно? Узнали у таксиста

Еще пять-семь лет назад автомобиль на электротяге в столице был диковиной. Сегодня им уже никого не удивишь.

В наше время электромобили покупают не только любители экстравагантных автоновинок. Их используют для мелких грузоперевозок. Электробусы курсируют по городским маршрутам. «Электрички» работают в такси.

Мы провели день с Артемом – водителем электротакси в одном из столичных таксопарков. И из первых рук узнали, каково это – управлять и владеть электромобилем.

Российский электромобиль Evolute i-Pro летом проезжает на одной зарядке 350–400 км. Зимой, в морозы, запас хода сокращается до 200–250 км.

В чем особенности электромобиля

Первое, с чем столкнулся Артем, пересев на электромобиль, – это необходимость всегда водить размеренно, без резких разгонов и торможений. Такой стиль езды позволяет использовать заряд батареи максимально эффективно и проезжать больше километров без подзарядки.

«На электромобиле я стал ездить безопаснее. Мне нужно проезжать больше километров на одном заряде. Что для этого мне нужно делать? Ездить спокойнее», – поделился Артем.

Еще одна особенность – у электромобиля нет коробки передач. А тяга не только плавная, но и очень уверенная, вне зависимости от класса автомобиля: любой электромотор выдает полную мощность с нулевых оборотов.

«Приятно осознавать, что у тебя всегда есть полный крутящий момент под педалью газа: в экстренной ситуации машина всегда готова отдать полную мощность», – говорит Артем.

Ну и про комфорт не стоит забывать. Уровень шума заметно ниже, чем у обычного автомобиля, ход более плавный, и нет вибраций. Что сразу замечают и пассажиры.

Как экономить с электромобилем

«Зимой на электромобиле я экономлю в среднем 800 рублей за 9–10 часов работы и 200+ км пробега по сравнению с ДВС, летом – до полутора тысяч», – подсчитал Артем.

Электромобиль позволяет экономить на «топливе», ТО, парковках, налогах и проезде по платным магистралям.

Как правило, Артем заряжает электромобиль ночью в гараже. Это позволяет экономить на топливе до 3–4 раз по сравнению с ДВС. Для подзарядки в пути он использует «быстрые» зарядные станции, о них речь пойдет ниже.

Проводить ТО «электрички» нужно раз в 30 тыс. км против раза в 10–15 тыс. км у автомобиля с ДВС. Менять нужно только масло в редукторе. Раз в пять лет или при пробеге свыше 70 тыс. км также нужна смена охлаждающей жидкости в системе терморегуляции батареи.

Артем не первый год водит электромобиль. И пересаживаться на машину с ДВС не собирается.

Еще одно преимущество электромобилей – минимальный износ тормозных колодок. Традиционные механические тормоза на электромобиле работают намного меньше.

«У меня за 70 тыс. км пробега колодки – как новые. Я планирую проехать на них не меньше 200 тысяч. Это получается за счет рекуперации: отпускаешь газ, и машина тормозит сама, не нужно давить на тормоз. Накопленную от торможения энергию машина отдает обратно в батарею. Мне нравится, что благодаря этому КПД у машины 80–90% – энергия почти не рассеивается в пустоту, как у ДВС», – поделился Артем.

У электромобилей есть и другие преимущества. Например, их владельцам не нужно платить за городскую парковку, и по платным автомагистралям собранные в России электромобили ездят бесплатно.

Для таксистов на «электричках» предусмотрены отдельные льготы. Например, агрегатор дает им возможность бесплатно выбирать зону работы. С водителей ДВС за это берут дополнительную комиссию – 9% помимо базовых 25%.

При быстрой зарядке за полчаса можно зарядить батарею до 80%.

Как электромобиль чувствует себя зимой

Летом на одном заряде Артем проезжает около 350 км, зимой – около 200. Для него такое падение емкости батареи несущественно: он старается не ездить в течение смены на более длинные расстояния.

Часть энергии батареи зимой тратится на обогрев салона и самой батареи. Поэтому некоторые водители предпочитают заряжать автомобиль не ночью, а перед самым выездом, чтобы прогретая батарея не успела потерять тепло. Так можно еще немного сэкономить заряд.

Ну а если поездка предполагается долгая, быстро подзарядиться можно прямо в пути.

Разрядиться на трассе больше не страшно

Инфраструктуры для электромобилистов с каждым годом становится все больше. Уже есть несколько хорошо развитых сетей электрозарядных станций. Один из лидеров на российском рынке – «Росатом Сеть зарядных станций» («РСЗС», раньше – «АтомЭнерго»).

Компания управляет 260 ЭЗС в 15 регионах и занимает около 60% рынка «быстрых» (от 60 кВт) ЭЗС Москвы и около 10% общероссийского рынка.

Приложение «Росатом Сеть зарядных станций» работает даже при отключениях мобильного интернета.

Собственное приложение сети ЭЗС внесено правительством в «белый список» и работает даже при отключении мобильного интернета. В нем можно найти ближайшую станцию, посмотреть, какие типы разъемов там есть и заняты ли они. Скачать приложение можно во всех сторах или по QR-коду на самой станции.

Еще одно преимущество ЭЗС «Росатома» – их полная адаптация к российским реалиям, потому что они собираются и тестируются на предприятии «Парус Электро» в Москве.

На каждой ЭЗС «Росатома» есть QR-код для скачивания приложения.

Зарядные станции «РСЗС» поддерживают все известные стандартные ( Type 2) и «быстрые» (GB/T, CHAdeMO и CCS2) типы разъемов. «Быстрые» разъемы позволяют зарядиться до 80% всего за 30 минут (при мощности станции 150 кВт·ч).

Станции «РСЗС» поддерживают все известные типы разъемов зарядки. У Evolute i-Pro разъем для быстрой зарядки популярного стандарта CCS2.

***

Опыт таксиста Артема подтверждает: у электромобиля много преимуществ, особенно при активной эксплуатации. Именно поэтому и для себя он тоже купил «электричку».

«Я уже не могу вернуться на бензин, мне некомфортно ездить с любой коробкой передач», – говорит он.

Артем убежден, что парк электромобилей в России будет увеличиваться. Тем более что рост зарядной инфраструктуры этому способствует.

Реклама|АО «Концерн Росэнергоатом», ИНН 7721632827|erid F7NfYUJCUneTVwb5iLr4