Почему машины не делают из нержавейки ?
18 апреля
Эксперт Лазарев: нержавейка не подходит для...
Одноколесный электровелосипед INMOTION V9
18 апреля
На маркетплейсе отдают идеальный электротранспорт для города с приличной скидкой
Опубликован подробный обзор одноколесного...
Как промедление с заменой антифриза убивает мотор?
18 апреля
Как промедление с заменой антифриза убивает мотор?
Эксперт Родионов: Как по цвету и осадку...

В продаже появился INMOTION V9 – одноколесный электровелосипед, который сочетает в себе передовые технологии, комфорт подвески и доступную цену. Сейчас его можно приобрести за 102 306 рублей.

К лючевые характеристики

  • Тип питания: литиевая батарея 84V
  • Мощность двигателя: > 500 Вт
  • Максимальная скорость: 30–50 км/ч
  • Запас хода на одном заряде: > 60 км
  • Сертификация: CE, UL.

Преимущества модели

  • Безопасность: первое в мире моноколесо с сертификацией UL всего устройства — аккумулятор, двигатель и корпус прошли строгие испытания.
  • Защита от кражи: дистанционная блокировка и отслеживание в реальном времени повышают эффективность защиты на 90%.
  • Инновационная подвеска: самая лёгкая в мире система подвески для одноколёсного транспорта обеспечивает плавность хода даже на неровном асфальте.
  • Функция пауэрбанка: обратная зарядка мощностью 20 Вт позволяет подзарядить телефон в дороге.
  • Практичность: закрытый корпус защищает одежду от грязи, а регулируемая подвеска адаптируется под стиль езды.

Что говорят покупатели

Рекомендуем
Термокружки для автомобилистов — рейтинг «За рулем»

«Шикарное колесо за приятную цену от проверенного магазина (ранее тут же брал V14). V9 купил на замену Begode A2 как подскок с подвеской до работы на каждый день. Дорога туда-сюда всего 6 км, как раз хватает чтобы заряжать 1 раз в неделю, в конце остаётся 30-32% заряда», – Даниил М.

« Доставка на 10 дней раньше срока. Привез курьер, пошлину оплатил продавец, слов нет, одни эмоции (крайне положительные). Заряд был 66%, что радует. Педали больше чем у V11, думаю будет удобно. Пока не опробовал (дожди зарядили), но надеюсь, что не разочаруюсь. Продавцу респект », Pavel N.

« До Москвы доехал за 18 дней, продавцу респект. На фото небольшое сравнение с kingsong 16s v2, так как v9 относится больше к категории подскоков. По габаритам выше и шире, по весу чуть тяжелее, но поднимать также комфортно. За счёт кнопки отключения мотора переносить удобнее, чем 16s. Ручка также практичнее », Daniil D.

INMOTION V9  идеальный гаджет для ежедневных поездок по городу, доставки, прогулок или как «подскок» до общественного транспорта. Компактный, мощный и безопасный — он рвёт конкурентов по сочетанию характеристик и цены.

Купить одноколесный электровелосипед INMOTION V9

Реклама. "ООО "Алибаба.Ком (Ру)"" ИНН 7703380158 erid Y1jgkD6uB6jK1phqkTLTbNJHV4Mo

Лежнин Роман
Фото:AliExpress
18.04.2026 
