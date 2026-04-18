На маркетплейсе отдают идеальный электротранспорт для города с приличной скидкой

Опубликован подробный обзор одноколесного электровелосипеда INMOTION V9

В продаже появился INMOTION V9 – одноколесный электровелосипед, который сочетает в себе передовые технологии, комфорт подвески и доступную цену. Сейчас его можно приобрести за 102 306 рублей.

К лючевые характеристики

Тип питания: литиевая батарея 84V

Мощность двигателя: > 500 Вт

Максимальная скорость: 30–50 км/ч

Запас хода на одном заряде: > 60 км

Сертификация: CE, UL.

Преимущества модели

Безопасность: первое в мире моноколесо с сертификацией UL всего устройства — аккумулятор, двигатель и корпус прошли строгие испытания.

Защита от кражи: дистанционная блокировка и отслеживание в реальном времени повышают эффективность защиты на 90%.

Инновационная подвеска: самая лёгкая в мире система подвески для одноколёсного транспорта обеспечивает плавность хода даже на неровном асфальте.

Функция пауэрбанка: обратная зарядка мощностью 20 Вт позволяет подзарядить телефон в дороге.

Практичность: закрытый корпус защищает одежду от грязи, а регулируемая подвеска адаптируется под стиль езды.

Что говорят покупатели

«Шикарное колесо за приятную цену от проверенного магазина (ранее тут же брал V14). V9 купил на замену Begode A2 как подскок с подвеской до работы на каждый день. Дорога туда-сюда всего 6 км, как раз хватает чтобы заряжать 1 раз в неделю, в конце остаётся 30-32% заряда», – Даниил М.

« Доставка на 10 дней раньше срока. Привез курьер, пошлину оплатил продавец, слов нет, одни эмоции (крайне положительные). Заряд был 66%, что радует. Педали больше чем у V11, думаю будет удобно. Пока не опробовал (дожди зарядили), но надеюсь, что не разочаруюсь. Продавцу респект », – Pavel N.

« До Москвы доехал за 18 дней, продавцу респект. На фото небольшое сравнение с kingsong 16s v2, так как v9 относится больше к категории подскоков. По габаритам выше и шире, по весу чуть тяжелее, но поднимать также комфортно. За счёт кнопки отключения мотора переносить удобнее, чем 16s. Ручка также практичнее », – Daniil D.

INMOTION V9 – идеальный гаджет для ежедневных поездок по городу, доставки, прогулок или как «подскок» до общественного транспорта. Компактный, мощный и безопасный — он рвёт конкурентов по сочетанию характеристик и цены.

Купить одноколесный электровелосипед INMOTION V9

