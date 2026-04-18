Как промедление с заменой антифриза убивает мотор?

Эксперт Родионов: Как по цвету и осадку определить степень износа антифриза?

Своевременная замена антифриза – это не просто рекомендация из сервисной книжки, а прямая защита кошелька от серьёзных трат. Технический директор сети Fit Service Никита Родионов объяснил, что отработанная охлаждающая жидкость из защитника двигателя превращается в его главного врага.

Со временем присадки в составе теряют силу, запуская окисление. По сути, жидкость становится химически агрессивной, что грозит коррозией тонких каналов в блоке цилиндров и системным перегревом. Первые тревожные звоночки часто видны невооружённым глазом.

Визуальные признаки износа антифриза

Если цвет жидкости стал мутным, ржавым или коричневым, а на дне расширительного бачка плавают хлопья – процесс окисления в разгаре. Выгорание красителей и появление маслянистой эмульсии тоже говорят о старости состава. Правда, иногда антифриз внешне выглядит нормально, но его защитные свойства уже на нуле. Для проверки можно использовать тест-полоски, которые покажут критическое падение уровня pH.

Куда опаснее, если в бачке заметна масляная плёнка или чувствуется запах выхлопных газов. Тут простая замена не поможет – проблема может быть в пробитой прокладке головки блока цилиндров или неисправном теплообменнике. В таких случаях дорога лежит сразу на профессиональную диагностику.

Последствия для двигателя

Старый антифриз создаёт в двигателе зоны локального перегрева. Всё из-за отложений, которые, как накипь в чайнике, покрывают стенки радиатора и мешают нормальному теплообмену. Двигатель начинает работать на износ, а помпа, лишённая смазки, может выйти из строя и даже привести к обрыву ремня ГРМ.

Забитые продуктами разложения соты радиатора печки салона хуже греют зимой. Твёрдый осадок действует как наждак на деталях термостата, рискуя заклинить его клапаны. В итоге мотор либо постоянно недогревается, либо работает на критически высоких температурах.

Как правильно менять жидкость

Главная ошибка – просто слить старое и залить новое. Никита Родионов настаивает, что систему нужно промывать дистиллированной водой или специальным составом, чтобы удалить весь шлам и накипь. И уж точно нельзя смешивать разные типы антифризов – они могут вступить в реакцию и выпасть в густой осадок, моментально забив все тонкие каналы. Только полное соблюдение технологии даёт гарантию, что система охлаждения будет работать как надо, защищая двигатель от капитального ремонта.