Сарма против HIMARS: как новая российская РСЗО обходит американский аналог

Эксперт Крючков о РСЗО Сарма: сравнение с HIMARS и Торнадо-С, характеристики и отличия

В конце зимы на выставке вооружений World Defense Show 2026 в Саудовской Аравии Госкорпорация Ростех «рассекретила» боевую машину 5А55 новейшего ракетного комплекса Сарма и часть ее боеприпасов. Глядя на фотографии, даже неспециалист заметит, что это наш симметричный ответ широко разрекламированной американской М-142 HIMARS.

Пусковая установка Сарма БМ9А55-Е, экспортный вариант в песчаном цвете, продемонстрированный на выставке вооружений в Саудовской Аравии.

А значит, напрашивается сравнение российской разработки с заокеанской.

Назначение M-142 понятно из ее названия. HIMARS это сокращение от High Mobility Artillery Rocket System. В переводе – высокомобильная артиллерийско-ракетная установка, то есть комплекс залпового огня. Главная идея, заложенная в разработку, – быстренько дать весьма точный залп и успеть ретироваться, не дожидаясь ответного огня. Отсюда повышенные требования к подвижности шасси, времени развертывания/свертывания, работе экипажа без покидания кабины.

Американский HIMARS на шасси FMTV. Кабина с усиленным бронированием. Перезаряжание реактивных снарядов происходит путем замены контейнера с шестью транспортно-пусковыми трубами.

M-142 базируется на шасси M-1140, одной из модификаций среднетоннажного (грузоподъемность до 5 тонн) армейского грузовика Oshkosh FMTV. Трехосная полноприводная машина оснащена дизельной рядной «шестеркой» Caterpillar мощностью 330 л.с., 7-ступенчатой автоматической коробкой передач Allison и одноступенчатой раздаточной коробкой. Габариты M-142 составляют (длина, ширина, высота): 6940х2440х3180 мм. Масса – 16,3 тонны. Экипаж – 3 человека. Максимальная скорость – 95 км/ч, запас хода – 480 км. Кабина грузовика бронированная. Точные данные засекречены, но существуют два варианта модульных защитных комплектов: базовый A-kit и усиленный B-kit.

Вооружение установки – транспортно-пусковые контейнеры с шестью «стволами» под боеприпасы калибром 227 мм. Это может быть многочисленное семейство неуправляемых реактивных снарядов или не менее широкая гамма управляемых ракет. В стандартном исполнении их предельная дальность порядка 90 километров, перспективные модернизированные боеприпасы должны преодолевать расстояние в 150 километров.

Российский ответ: от Смерча к Сарме

В России, стране-родоначальнице подвижных реактивных систем залпового огня, уже давно есть весомый аргумент против HIMARS. Это комплексы 9К58 Смерч и его дальнейшее развитие 9К515 Торнадо-С. На борту пусковых установок по 12 «труб» для ведения огня 300 мм реактивными снарядами. По дальности (до 120 километров в стандартном исполнении) наши современные боеприпасы превосходят HIMARS. Еще больший отрыв – по мощности. Скажем, масса боевой части американского осколочно-фугасного управляемого реактивного снаряда М31 составляет 91 килограмм, аналогичный показатель российского 300 мм управляемого осколочно-фугасного снаряда 9М542 – 150 килограммов.

Российская система залпового огня Сарма. На фото пусковая установка БМ 9А55. Пополнение боекомплекта происходит с помощью транспортно-заряжающей машины 9Т265 или ТЗМ комплексов Смерч и Торнадо-С.

Новинка по имени Сарма использует боеприпасы того же калибра, что и Торнадо-С. А радикальное отличие пусковых установок комплексов в шасси и числе «стволов». У Сармы их шесть вместо двенадцати, что позволяет монтировать пакет направляющих труб на куда менее громоздкий и куда более подвижный носитель.

Торнадо-С базируется на машине производства МЗКТ. Масса комплекса – 43,7 тонны, габариты: 12400х3100х3100 мм, максимальная скорость – 60 км/ч, запас хода – 800 км. В основе же высокомобильной Сармы полноприводный КАМАЗ-53501 колесной формулы 8х8 с V-образным восьмицилиндровым дизелем мощностью 360-400 л.с., 16-ступенчатой механической коробкой передач и двухступенчатой раздаткой. Габариты пусковой установки 9А55 составляют 10125х2550х3330 мм. Боевая масса – 28 тонн. Экипаж – 3 человека. Максимальная скорость – 95 км/ч. Запас хода – 1000 км.

Сравните основные показатели с HIMARS. Как видим, подвижность отечественной новинки на уровне. Защищенность тоже. Бронированная кабина Сармы соответствует противоминной стойкости по 2 классу и баллистической защите не ниже 2 класса отечественного стандарта ОТТ 9.1.12.1, что означает способность противостоять как минимум пулям с термоупрочненным сердечником патрона 7,62х39 мм и двум килограммам взрывчатки в тротиловом эквиваленте.

Комплекс способен вести стрельбу как при управлении экипажем без покидания кабины, так и с выносного пульта на удалении десятков метров от боевой машины.

На борту Сармы смонтирована продвинутая система управления наведения и огнем. Время полного залпа составляет 18 секунд. Перевод из походного положения в боевое занимает порядка 30 секунд, сворачивание обратно в походное – не больше минуты.

Ведение огня возможно и боеприпасами систем Смерч/Торнадо-С, и новейшими разработками. В их числе высокоточные осколочно-фугасные снаряды 9М543, 9М544 и 9М549 с кассетными боевыми частями, изделия с шифром Посылка и Открытка (их данные засекречены). И в этом принципиальное отличие Сармы от предшественников.

РСЗО семейства Смерч/Торнадо-С изначально спроектированы как дальнобойные системы для работы по площадям и лишь в ходе модернизации получили высокоточные навыки. Сарма же – РСЗО нового поколения и ориентирована прежде всего на минимальный расход управляемых боеприпасов повышенной точности, умеющих гарантированно поражать цели в условиях радиоэлектронной борьбы. Плюс способность к более быстрому разворачиванию/сворачиванию и лучшей защите экипажа.

Получается, что новый высокомобильный комплекс залпового огня должен стать современным дополнениям к уже имеющимся тяжелым РСЗО.