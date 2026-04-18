В России появился особо крутой внедорожник: характеристики и цена

Внедорожник M-Hero 817 в спецверсии продается в Москве по цене от 8,5 млн рублей

Новый внедорожник M-Hero 817 2026 г. в. в самой дорогой и оснащённой версии Extreme официально появился в российских автосалонах. Автомобиль полностью русифицирован, он способен буксировать прицепы массой до 2,5 тонн и преодолевать броды глубиной до 90 см. Стоимость M-Hero 817 в E. N. Cars составляет 7 490 000 рублей, под заказ - 6 990 000 рублей.

Что получают покупатели за такие деньги

Габариты авто 5100×1998×1899 мм в длину, ширину и высоту соответственно.В движение новинку приводит 550-сильная гибридная силовая установка, включающая 1,5-литровый наддувный двигатель и пару электродвигателей. Агрегаты обеспечивают разгон до «сотни» за 5,2 секунды, а максималка достигает 180 км/ч.

Питаются моторы от литий-железо-фосфатного аккумулятора ёмкостью 32 кВтч, на одном заряде которого внедорожник проезжает до 140 км. Суммарный же запас хода достигает 1 300 км, а расход топлива равен 7,3 литра бензина на 100 км пути.

Новинка оснащается адаптивной пневмоподвеской, полноуправляемым шасси с поворачивающими до 10 градусов задними колёсами, доводчиками всех дверей, матричной светодиодной оптикой, передними креслами с подогревом, вентиляцией и массажем, а также подогревом задних сидений и руля, медиасистемой от Huawei с поддержкой Apple CarPlay, акустикой Dynaudio с 18 динамиками, адаптивным круиз-контролем с распознаванием дорожных знаков, холодильником, двумя розетками на 220В.

