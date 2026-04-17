MHEV, HEV, PHEV или EREV? Специалисты объяснили, как выбрать гибрид, который нужен именно вам
Потек шланг радиатора? Экстренно решаем проблему

Эксперт «За рулем» подтвердил взаимозаменяемость шлангов радиаторов

 Вопрос от читателя «За рулем»:

На старой иномарке потек шланг радиатора. Как оперативно найти качественную замену?

ТОВАРЫ ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТОВ Мы выбрали лучшие гаджеты и аксессуары, которые пригодятся каждому водителю.
СМОТРЕТЬ
ПОДБОРКУ

Ответ эксперта

Алексей Ревин , редактор журнала «За рулем»:

Самой надежной заменой будут силиконовые шланги отечественных производителей. Проведенные нами тесты на устойчивость к высоким и низким температурам, а также выявленная высокая механическая прочность благодаря пяти слоям корда позволяет однозначно рекомендовать их.

Патрубки диаметром побольше можно взять от УАЗа или Газели, потоньше – от машин ВАЗ. Шланги иномарок порой имеют довольно вычурную форму. Повторить ее можно, разрезав купленный шланг и вставив в нужные места отрезки трубы.

Хомуты рекомендую применить пружинные. Тот же способ ремонта подходит и для шлангов отопителя.

У вас есть вопросы? Присылайте их через наш бот-предложку в Телеграм. Либо напишите на [email protected]. Наши эксперты ответят в рубрике «Прямая линия».

  • О том, как выделить метки уровня на бачках автомобиля, рассказано тут .

