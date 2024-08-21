Силиконовый или резиновый — какой шланг служит дольше?

«За рулем» провел ресурсный тест шлангов системы охлаждения для Лады Гранты

Когда из-под капота вдруг повалят клубы пара, а индикаторы на панели зафиксируют перегрев мотора, настроение будет гарантированно испорчено. А если чуть запоздаете с реакцией на происшествие, то головка блока цилиндров может потерять привычные очертания: давненько, хозяин, мы с тобой не беседовали о капремонте…

Одной из причин перегрева может послужить треснувший шланг системы охлаждения. Отчего он пострадал – то ли не выдержал давления в системе охлаждения, то ли не перенес сильных заморозков, уже неважно. Важнее то, что запасных шлангов у вас в багажнике точно нет, как и охлаждающей жидкости. Да и не каждый водитель сможет самостоятельно устранить подобную неисправность.

12 шлангов

Наша экспертиза посвящена выбору нужных шлангов на примере Лады Гранта. Мы закупили подводящие шланги радиатора 12 различных производителей. Именно подводящие мы выбрали потому, что они – самые горячие: жидкость еще не охладилась в радиаторе.

Но главное – мы взяли изделия из разных материалов. Вариантов два: либо силикон, либо EPDM (англ. – ethylene propylene dien monomer) – этиленпропилендиеновый мономер, иными словами – синтетический каучук.

Некоторые из них продавались только комплектами – подводящий и отводящий шланги радиатора. А один из производителей предложил полный набор шлангов системы охлаждения. Это сказалось на стоимости приобретенных образцов.

Как и зачем испытывали?

Основные требования к проверке изложены в ГОСТ ISO 4081–2013 «Рукава и трубки резиновые для систем охлаждения двигателей внутреннего сгорания. Технические требования». Каждый шланг был разрезан на три части, которые подверглись следующим испытаниям.

В заполненный водой шланг подается давление – вот-вот рванет.

Проверка на разрушающее давление.

Шланг во время испытаний заполняли горячей водой (свыше 80 °C); далее включали компрессор, создающий избыточное давление в системе до момента разрыва проверяемого образца.

Образцы в морозильной камере покрылись инеем, но некоторым мороз нипочем.

Проверка устойчивости к отрицательным температурам.

Все образцы выдержали в течение суток в морозильной камере при температуре –40 °C, после чего испытали на сжатие посредством молотка. Затем снизили температуру до –50 °C и вновь испытали на сжатие.

Отрезки шлангов поместили в термошкаф на 500 часов – для термостарения.

Проверка на термическое старение образцов.

Все шланги высушивали в течение 500 часов при температуре 125 °C, после чего проверяли на сжатие. Но теперь вместо молотка достаточно было помять шланги пальцами – некоторые патрубки издают интересный хруст, и высохшая резина разламывается на части.

Факультативная проверка твердости по Шору.

Проверка твердости по Шору на аналоговом дюрометре (твердомере) нового шланга и после старения.

Участники

Наши результаты относятся только к данным образцам и не могут служить основанием для суждений об одноименной продукции в целом.

Avtostile Балаково (комплект патрубков из 8 штук ) Примерная цена 4100 ₽

Материал – силикон, цвет синий, армирование 4-слойное. Один из лучших результатов по разрушающему давлению – сдался только при 10 атм. Температурные испытания перенес без проблем.

Рекомендуем. БРТ Шланг подводящий радиатора в сборе с пружинным хомутом Примерная цена 580 ₽

Материал – ЕPDM, цвет черный, армирование однослойное. Худший результат в выборке по давлению: лопнул уже при 3 атм. Твердость после старения резко возросла.

Не рекомендуем. Rosteco Примерная цена 680 ₽

Материал – ЕPDM, цвет черный, армирование однослойное. Есть два червячных хомута. Давление держит на среднем уровне. Твердость после старения сильно возросла.

Рекомендуем как подходящую замену штатному шлангу.

Балаковозапчасть balzap Примерная цена 820 ₽

Материал – ЕPDM, цвет черный, армирование однослойное. Давление держит неплохо, но старение не перенес – треснул.

Не рекомендуем. Sonatex Примерная цена 680 ₽

Материал – ЕPDM, цвет черный, армирование однослойное. Заметна разностенность. Твердость после старения возросла сильнее, чем у других, – в итоге шланг ­треснул.

Не рекомендуем. Avtostile belais (два шланга) Примерная цена 2300 ₽

Материал – силикон, цвет синий, армирование 4-слойное. Один из лучших результатов по разрушающему давлению – сдался только при 10 атм. Температурные испытания перенес без проблем.

Рекомендуем.

Rubilane voil Балаково (два шланга) Примерная цена 1180 ₽

Материал – ЕPDM, цвет голубой, армирование однослойное. Давление держит нормально. А вот старение не выдержал – резко возросла твердость, и даже цвет поменялся на зеленый. А в итоге – треснул.

Не рекомендуем. Lada 21900-1303010-87 (два шланга) Примерная цена 930 ₽

Материал – ЕPDM, цвет черный, армирование однослойное. С давлением кое-как справился, но после старения затвердел так, что вскоре треснул.

Не рекомендуем. Rubilane (три шланга) Примерная цена 1200 ₽

Материал – ЕPDM, цвет черный, армирование однослойное. Давление держит пристойно, но температурного старения очень не любит: треснул.

Не рекомендуем.

A-sport sport-silicone (два шланга) Примерная цена 2500 ₽

Материал – силикон, цвет красный, армирование 4-слойное. Давление – очень хорошее, температурных испытаний не боится.

Рекомендуем. VRT Балаково Примерная цена 620 ₽

Материал – ЕPDM, цвет черный, армирование однослойное. К давлению претензий нет, а вот длительного нагрева испугался и вскоре треснул.

Не рекомендуем. Luzar (два шлага) Примерная цена 1300 ₽

Материал – EPDM, цвет черный, армирование однослойное. Давление держит неплохо. Твердость после старения возросла, но шланг не пострадал.

Рекомендуем как подходящую замену штатному шлангу.

ХОМУТ – ДЕЛО ВАЖНОЕ Силиконовые шланги настоятельно рекомендуем использовать только с пружинными хомутами, так как перетянутый червячный хомут попросту прорежет мягкий материал. Шланги из EPDM тверже и могут использоваться с червячными хомутами, но стабильность и герметичность соединения шланга с патрубком будет выше при использовании пружинного хомута.

Измерять твердость шланга ГОСТ не требует, но результаты оказались очень интересными. Обнаружена прямая корреляция: кто из образцов сильнее затвердел, тот и треснул. При этом силикон свою твердость нисколько не поменял.

ВЫБИРАЙ ВНИМАТЕЛЬНО При покупке рекомендуем осмотреть шланг. Не должно быть расслоений по линии корда, каких-либо выпуклостей, вздутий и вообще неоднородностей по длине и диаметру. По поверхности не должно быть посторонних включений и надрезов либо трещин.

Как выбрать хороший шланг?

Для любых автомобилей на рынке можно найти только два типа шлангов. «Резиновые», как их в народе называют, – то есть из EPDM, и силиконовые.

Шланги из EPDM практически всегда имеют черный цвет, и лишь редкие производители с помощью цвета пытаются мимикрировать под силиконовые.

Силиконовые шланги тоже рвутся, но при очень высоком давлении – ближе к 10 барам.

Количество слоев армирующих нитей различается. Каучуковые довольствуются одним слоем, которого при качественном изготовлении оказывается достаточно для соблюдения требований ГОСТа. Силиконовые, как более мягкие, нуждаются в большем числе слоев. Сегодня все представленные на рынке силиконовые шланги имеют четырехслойное армирование. При этом ГОСТ о количестве слоев армирующих нитей не говорит ничего.

Шланг Rubilane voil (Балаково) обрел после старения странный темно-зеленый цвет и стал крошиться в руках.

Результаты наших тестов показали, что если вы не стеснены в средствах, то однозначно надо выбирать силиконовые шланги. При желании сэкономить выбирайте продукцию фирм, которые показали приемлемые результаты в наших испытаниях. Это два изделия из EPDM – Luzar и Rosteco.

Результаты испытаний подводящих шлангов радиатора для Лады Гранта

* Минимальное требование – 5 атм.

Комментарий специалиста

Чистая победа силикона

Владимир Калюжный, зам. начальника испытательной лаборатории ООО «НПО «Талис»:

- Среди шлангов из EPDM хорошо проявили себя только Luzar и Rosteko – почти все остальные провалили тест на старение. Зато все образцы патрубков из силикона показали отличные результаты. Их главный недостаток – высокая цена.

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