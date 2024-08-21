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Силиконовый или резиновый — какой шланг служит дольше?

«За рулем» провел ресурсный тест шлангов системы охлаждения для Лады Гранты

Когда из-под капота вдруг повалят клубы пара, а индикаторы на панели зафиксируют перегрев мотора, настроение будет гарантированно испорчено. А если чуть запоздаете с реакцией на происшествие, то головка блока цилиндров может потерять привычные очертания: давненько, хозяин, мы с тобой не беседовали о капремонте…

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Одной из причин перегрева может послужить треснувший шланг системы охлаждения. Отчего он пострадал – то ли не выдержал давления в системе охлаждения, то ли не перенес сильных заморозков, уже неважно. Важнее то, что запасных шлангов у вас в багажнике точно нет, как и охлаждающей жидкости. Да и не каждый водитель сможет самостоятельно устранить подобную неисправность.

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12 шлангов

Наша экспертиза посвящена выбору нужных шлангов на примере Лады Гранта. Мы закупили подводящие шланги радиатора 12 различных производителей. Именно подводящие мы выбрали потому, что они – самые горячие: жидкость еще не охладилась в радиаторе.

Но главное – мы взяли изделия из разных материалов. Вариантов два: либо силикон, либо EPDM (англ. – ethylene propylene dien monomer) – этиленпропилендиеновый мономер, иными словами – синтетический каучук.

Некоторые из них продавались только комплектами – подводящий и отводящий шланги радиатора. А один из производителей предложил полный набор шлангов системы охлаждения. Это сказалось на стоимости приобретенных образцов.

Как и зачем испытывали?

Основные требования к проверке изложены в ГОСТ ISO 4081–2013 «Рукава и трубки резиновые для систем охлаждения двигателей внутреннего сгорания. Технические требования». Каждый шланг был разрезан на три части, которые подверглись следующим испытаниям.

В заполненный водой шланг подается давление – вот-вот рванет.
В заполненный водой шланг подается давление – вот-вот рванет.
  • Проверка на разрушающее давление.

Шланг во время испытаний заполняли горячей водой (свыше 80 °C); далее включали компрессор, создающий избыточное давление в системе до момента разрыва проверяемого образца.

Образцы в морозильной камере покрылись инеем, но некоторым мороз нипочем.
Образцы в морозильной камере покрылись инеем, но некоторым мороз нипочем.
  • Проверка устойчивости к отрицательным температурам.

Все образцы выдержали в течение суток в морозильной камере при температуре –40 °C, после чего испытали на сжатие посредством молотка. Затем снизили температуру до –50 °C и вновь испытали на сжатие.

Отрезки шлангов поместили в термошкаф на 500 часов – для термостарения.
Отрезки шлангов поместили в термошкаф на 500 часов – для термостарения.
  • Проверка на термическое старение образцов.

Все шланги высушивали в течение 500 часов при температуре 125 °C, после чего проверяли на сжатие. Но теперь вместо молотка достаточно было помять шланги пальцами – некоторые патрубки издают интересный хруст, и высохшая резина разламывается на части.

Факультативная проверка твердости по Шору.
Факультативная проверка твердости по Шору.
  • Проверка твердости по Шору на аналоговом дюрометре (твердомере) нового шланга и после старения.

Участники

Наши результаты относятся только к данным образцам и не могут служить основанием для суждений об одноименной продукции в целом.

Avtostile Балаково (комплект патрубков из 8 штук )
Примерная цена 4100 ₽
Материал – силикон, цвет синий, армирование 4-слойное. Один из лучших результатов по разрушающему давлению – сдался только при 10 атм. Температурные испытания перенес без проблем.
Рекомендуем.
БРТ Шланг подводящий радиатора в сборе с пружинным хомутом
Примерная цена 580 ₽
Материал – ЕPDM, цвет черный, армирование однослойное. Худший результат в выборке по давлению: лопнул уже при 3 атм. Твердость после старения резко возросла.
Не рекомендуем.
Rosteco
Примерная цена 680 ₽
Материал – ЕPDM, цвет черный, армирование однослойное. Есть два червячных хомута. Давление держит на среднем уровне. Твердость после старения сильно возросла.
Рекомендуем как подходящую замену штатному шлангу.
Балаковозапчасть balzap
Примерная цена 820 ₽
Материал – ЕPDM, цвет черный, армирование однослойное. Давление держит неплохо, но старение не перенес – треснул.
Не рекомендуем.
Sonatex
Примерная цена 680 ₽
Материал – ЕPDM, цвет черный, армирование однослойное. Заметна разностенность. Твердость после старения возросла сильнее, чем у других, – в итоге шланг ­треснул.
Не рекомендуем.
Avtostile belais (два шланга)
Примерная цена 2300 ₽
Материал – силикон, цвет синий, армирование 4-слойное. Один из лучших результатов по разрушающему давлению – сдался только при 10 атм. Температурные испытания перенес без проблем.
Рекомендуем.
Rubilane voil Балаково (два шланга)
Примерная цена 1180 ₽
Материал – ЕPDM, цвет голубой, армирование однослойное. Давление держит нормально. А вот старение не выдержал – резко возросла твердость, и даже цвет поменялся на зеленый. А в итоге – треснул.
Не рекомендуем.
Lada 21900-1303010-87 (два шланга)
Примерная цена 930 ₽
Материал – ЕPDM, цвет черный, армирование однослойное. С давлением кое-как справился, но после старения затвердел так, что вскоре треснул.
Не рекомендуем.
Rubilane (три шланга)
Примерная цена 1200 ₽
Материал – ЕPDM, цвет черный, армирование однослойное. Давление держит пристойно, но температурного старения очень не любит: треснул.
Не рекомендуем.
A-sport sport-silicone (два шланга)
Примерная цена 2500 ₽
Материал – силикон, цвет красный, армирование 4-слойное. Давление – очень хорошее, температурных испытаний не боится.
Рекомендуем.
VRT Балаково
Примерная цена 620 ₽
Материал – ЕPDM, цвет черный, армирование однослойное. К давлению претензий нет, а вот длительного нагрева испугался и вскоре треснул.
Не рекомендуем.
Luzar (два шлага)
Примерная цена 1300 ₽
Материал – EPDM, цвет черный, армирование однослойное. Давление держит неплохо. Твердость после старения возросла, но шланг не пострадал.
Рекомендуем как подходящую замену штатному шлангу.

ХОМУТ – ДЕЛО ВАЖНОЕ

Силиконовые шланги настоятельно рекомендуем использовать только с пружинными хомутами, так как перетянутый червячный хомут попросту прорежет мягкий материал. Шланги из EPDM тверже и могут использоваться с червячными хомутами, но стабильность и герметичность соединения шланга с патрубком будет выше при использовании пружинного хомута.

Измерять твердость шланга ГОСТ не требует, но результаты оказались очень интересными. Обнаружена прямая корреляция: кто из образцов сильнее затвердел, тот и треснул. При этом силикон свою твердость нисколько не поменял.

ВЫБИРАЙ ВНИМАТЕЛЬНО

При покупке рекомендуем осмотреть шланг. Не должно быть расслоений по линии корда, каких-либо выпуклостей, вздутий и вообще неоднородностей по длине и диаметру. По поверхности не должно быть посторонних включений и надрезов либо трещин.

Как выбрать хороший шланг?

Кто спасет мотор от перегрева: ресурсный тест электровентиляторов

Для любых автомобилей на рынке можно найти только два типа шлангов. «Резиновые», как их в народе называют, – то есть из EPDM, и силиконовые.

Шланги из EPDM практически всегда имеют черный цвет, и лишь редкие производители с помощью цвета пытаются мимикрировать под силиконовые.

Силиконовые шланги тоже рвутся, но при очень высоком давлении – ближе к 10 барам.
Силиконовые шланги тоже рвутся, но при очень высоком давлении – ближе к 10 барам.

Количество слоев армирующих нитей различается. Каучуковые довольствуются одним слоем, которого при качественном изготовлении оказывается достаточно для соблюдения требований ГОСТа. Силиконовые, как более мягкие, нуждаются в большем числе слоев. Сегодня все представленные на рынке силиконовые шланги имеют четырехслойное армирование. При этом ГОСТ о количестве слоев армирующих нитей не говорит ничего.

Шланг Rubilane voil (Балаково) обрел после старения странный темно-зеленый цвет и стал крошиться в руках.
Шланг Rubilane voil (Балаково) обрел после старения странный темно-зеленый цвет и стал крошиться в руках.

Результаты наших тестов показали, что если вы не стеснены в средствах, то однозначно надо выбирать силиконовые шланги. При желании сэкономить выбирайте продукцию фирм, которые показали приемлемые результаты в наших испытаниях. Это два изделия из EPDM – Luzar и Rosteco.

Результаты испытаний подводящих шлангов радиатора для Лады Гранта


* Минимальное требование – 5 атм.

Комментарий специалиста

Чистая победа силикона

Владимир Калюжный, зам. начальника испытательной лаборатории ООО «НПО «Талис»:

- Среди шлангов из EPDM хорошо проявили себя только Luzar и Rosteko – почти все остальные провалили тест на старение. Зато все образцы патрубков из силикона показали отличные результаты. Их главный недостаток – высокая цена.

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21.08.2024
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