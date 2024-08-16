Чем отмыть руки в гараже или на даче – сравнили 12 препаратов
Испачкали руки? Помощник номер один в таких случаях – чистая тряпка! Мы убеждены, что любой химической очистке всегда должна предшествовать механическая – это ускорит и облегчит процесс.
Однако тряпка тряпкой, а последнее слово все-таки за профессиональным очистителем. Без его участия руки всё равно останутся загрязненными, а потому руль и всё вокруг будет заляпано.
Для экспертизы мы приобрели дюжину средств автохимии в различных форм-факторах. Это и банки с крышками, и тюбики, и флакончик с ручным дозатором. По традиции наших тестов в качестве загрязнителя использовали смесь битумной мастики и отработки моторного масла вперемешку с пылью от тормозных колодок.
Участники
Наши оценки относятся только к данной выборке препаратов, а потому не могут служить основанием для суждений обо всей одноименной продукции в целом.
|Паста для очистки рук
Примерная цена 220 ₽
Заявленные масса и объем 400 г, 0,65 л
Запах чем-то напоминает опилки. Присутствует мелкий абразив. Грязь удаляет неплохо, но такой форм-фактор упаковки больше подходит для гаража. Для машины лучше поискать аналогичный препарат с дозатором или в тюбике.
Рекомендуем ограниченное применение.
|Паста для очистки рук с абразивом
Примерная цена 260 ₽
Заявленный объем 220 мл
Производитель пообещал апельсиновый аромат – что-то «цитрусовое» чувствуется. Удобная крышка с блокировкой. Абразив действительно есть. Грязь отмывает хорошо, смывается тоже легко. Удобно возить с собой.
Рекомендуем.
|Очиститель рук с абразивом
Примерная цена 310 ₽
Заявленный объем 700 мл
Удобный форм-фактор с дозатором: средство легко наносится на руки. Запах очень слабый. Моет хорошо: абразив ощущается. Смывается легко.
Рекомендуем.
|Паста для рук очищающая
Примерная цена 350 ₽
Заявленный объем 650 мл
Паста оказалась откровенно жидкой: похоже, что она расслоилась. Присутствует мелкий абразив. Запах довольно слабый – отдушка. Моет неплохо, но консистенция восторга не вызвала.
Рекомендуем ограниченное применение.
|Паста для рук очищающая
Примерная цена 320 ₽
Заявленная масса 500 г
Сразу чувствуется крупный абразив. Запах парфюмерный. Чистит грязь нормально, но для машины лучше поискать аналогичный препарат в тюбике.
Рекомендуем ограниченное применение.
|Паста-скраб для очистки рук
Примерная цена 320 ₽
Заявленный объем 650 мл
Чувствуется тончайший абразив. Легкая отдушка. Чистит хорошо, но больше подходит для гаража.
Рекомендуем ограниченное применение.
| Очиститель рук от сильных загрязнений
Примерная цена 280 ₽
Заявленный объем 200 мл
Абразив средний. Запах слабый парфюмерный. Очищает хорошо. Смывается легко. Пользоваться тюбиком удобно даже в дороге.
Рекомендуем.
| Очищающая паста для рук
Примерная цена 400 ₽
Заявленный объем 500 мл
Ощущается присутствие мелкого абразива. Запах напоминает цитрусовый. Грязь удаляет неплохо. Но для машины лучше поискать иной форм-фактор упаковки.
Рекомендуем ограниченное применение.
|Паста для очистки рук от особо устойчивых загрязнений
Примерная цена 310 ₽
Заявленные масса и объем 410 г, 650 мл
Запах слабый, нераздражающий. Ощущается присутствие абразива. Грязь удаляет средне, но смывается хорошо. Недорог.
Рекомендуем ограниченное применение.
| Очиститель рук
Примерная цена 580 ₽
Заявленная масса 2 кг
Большая банка оказалась негерметичной и протекла. Средство – полужидкое, без абразива. Чувствуется легкая отдушка. Пользоваться неудобно, даже в помещении. Вместе с грязью приходится удалять и сам препарат…
Рекомендуем взять пасту с абразивом.
| Паста для рук от устойчивых загрязнений
Примерная цена 380 ₽
Заявленная масса 550 г
Средство выглядит как засохший комок. Плохой запах. Ощущается мелкий абразив. Грязь удаляет, но общее впечатление не из лучших.
Рекомендуем ограниченное применение.
|Паста очищающая для рук
Примерная цена 240 ₽
Заявленный объем 450 мл
Обещаны три вида скраба – похоже на правду: внутри ощущаются даже мелкие камешки. Запах – химический. Чистит хорошо. Если подобный препарат встретится в тюбике, пользоваться в дороге будет удобнее.
Рекомендуем ограниченное применение.
О влиянии форм-фактора
Выяснилось, что руки при желании можно отмыть всеми купленными нами средствами.
Удобство пользования? Всё зависит от того, где вы применяете средство. Меньше всего нам понравился форм-фактор банки с крышкой: пользоваться в дороге неудобно, а в гараже, пока банку откроешь, часть грязи с рук перейдет на тару. Оставлять же банку открытой нельзя – содержимое закаменеет.
Эффективнее упаковка в виде тюбика: из него никогда ничего не вытечет, а расход препарата будет минимальным. То же относится к флакончику с дозатором: лишнего он вам не отдаст, а его содержимое не испачкается при первом же знакомстве с грязными руками.
Кстати, все испытанные препараты выпускаются в разных упаковках, а для использования в дороге рекомендуем выбирать тюбик.
Стандарты и реальность
Некоторые производители указывают на соответствие своего препарата стандартам. Из проверенных нами средств ссылку на ГОСТ 31696–2012 «Продукция косметическая гигиеническая моющая» дают AVS Crystal, G‑Power, Kerry и «Эко Чистик». А производитель Pingo заявил высшую категорию направленной эффективности по ГОСТ Р 12.4.301–2018 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты дерматологические. Общие технические условия».
С чистыми руками можно подвести итоги испытаний.
По совокупности потребительских качеств мы отдали предпочтение средству AVS Crystal AVK‑660: руки чистит хорошо, неприятных запахов не ощущается, смывается легко, а купленная нами банка с дозатором удобна в гараже и на даче. Кроме того, похвалим средства Astrohim extra orange AC‑212 и Kerry KR‑198‑2.
Интересен препарат 3ton, который единственный в выборке не имеет абразива. Своей неэффективностью он доказал, что для рабочих рук нужны чистящие средства именно с абразивом – и в линейке данной фирмы они тоже есть.
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