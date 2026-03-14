Наш Феникс против не нашего Патриота: схватка импортозамещенных бронеавтомобилей

Эксперт Крючков сравнил современные боевые машины России и Чехии

Не только вооруженные силы России хотят получать от производителей технику, созданную исключительно на отечественных комплектующих. Желание использовать «только свое» есть и у стран Североатлантического альянса.

Такое стремление несет массу плюсов, среди которых упрощенная логистика, меньшая цена изделия, высокая ремонтопригодность, выгода с точки зрения экспортных перспектив.

Особенно интересно сравнить путь, пройденный нашими производителями и заводами стран, некогда входивших в Варшавский договор. Итак, Набережные Челны (Россия) против Копрживнице (Чехия).

Бронеавтомобиль Патриот – он же Варан

Бронеавтомобилями Patriot-2, разработанными в 2019 году компанией Excalibur Army, предлагают заменить в чешских вооруженных силах немецкие защищенные машины KMW Dingo-2.

Технически Патриот «версии два» представляет собой модернизацию сделанного годом раньше Патриота 4×4. Основное отличие – удлиненная с 3500 до 3650 мм колесная база.

Упоминание шасси вызовет ностальгию у наших водителей самосвалов со стажем. Чешский броневик представляет собой бронекорпус, водруженный на полноприводный четырехколесный грузовик семейства T-815-7 Force. Это не что иное как хорошо знакомая Tatra из Копрживнице с характерной хребтовой рамой, качающимися полуосями и независимой подвеской. А также со всеми плюсами и минусами, присущими данной конструкции.

Чешский Patriot-2. Даже на фото видна характерная «косолапость» бронеавтомобиля с хребтовой рамой и независимой подвеской. Но ему свойственна отменная проходимость. Машина способна преодолеть вертикальную стенку высотой в полметра, ров шириной 0,9 метра, подъем в 45 градусов.

Гамма двигателей – чешские V-образные дизели воздушного охлаждения линейки T3C-928 мощностью 313-442 л.с. или (в виде отступления от импортозамещения) рядные 6-цилиндровые дизели Cummins с водяным охлаждением мощностью 285-367 л.с.

Основные характеристики Patriot-2:

габариты (длина, ширина, высота) – 6250×2550×2800 мм;

полная масса – 17 тонн;

мощность базового двигателя – 408 л.с.;

максимальная скорость – 110 км/ч;

запас хода – 700 км;

экипаж – 2+6 человек.

Бронекорпус Патриота обеспечивает баллистическую защиту 2 уровня по международному стандарту STANAG-4569 (бронебойно-зажигательная пуля патрона 7,62×39 мм автомата Калашникова) с возможностью наращивания до 4 уровня (бронебойная пуля патрона 14,5×114 мм пулемета КПВТ).

Минная стойкость оценивается 2 уровнем (6 кг в тротиловом эквиваленте под колесом и днищем) с возможностью усиления до 3 уровня (8 кг в тротиловом эквиваленте).

Чешский Patriot-2. Пять дверей для десанта, 8-цилиндровый дизель воздушного охлаждения, V-образное днище для хорошей противоминной защиты. А где у Patriot-2 запасное колесо, которое явно не влезет в десантный отсек? Или у чешских военных автомобилей шины непробиваемы?

Бронеавтомобиль получился многоцелевым и предназначен он для:

транспортировки живой силы и грузов;

монтажа модулей вооружения;

монтажа модулей спецсредств;

монтажа модулей оборудования.

Чешские Патриоты-2 были закуплены армией Индонезии, а в Польше на мощностях Autosan (компания была известна как производитель автобусов) налажен их лицензированный выпуск под названием Waran.

Феникс: капотный автомобиль на базе безкапотного

Один из самых массовых российских импортозамещенных бронеавтомобилей носит название К-53949 Феникс. Он дебютировал в 2023 году и является существенно модернизированной версией боевой машины К-53949 Тайфун, показанной широкой публике в 2015 году.

Фениксы выпускает предприятие Ремдизель в Набережных Челнах. В основе двухосной полноприводной машины капотной компоновки лежит традиционная рама, а узлы и агрегаты взяты у серийных грузовиков КАМАЗ. Колесная база автомобиля колесной формулы 4×4 составляет 3800 мм.

Российский К-53949 Феникс. У российского Феникса тоже пять дверей для военнослужащих. На крыше расположено опорно-поворотное кольцо для монтажа оружия. В данном случае – 7,62-мм пулемета Печенег. Суммарная емкость топливных баков – 340 литров, что обеспечивает солидный запас хода.

Двигатель – 6,7-литровый рядный турбодизель водяного охлаждения КАМАЗ-610.10. Коробка передач – 9-ступенчатая «механика» 1310ТО российского производства. Есть также раздаточная двухступенчатая коробка с блокируемым межосевым дифференциалом КАМАЗ-621.

Основные характеристики К-53949 Феникс с опорно-поворотным кольцом под монтаж вооружений:

габариты (длина, ширина, высота) – 7280×2550×3105;

полная масса – 16,9 тонны;

грузоподъемность – 1,85 тонны;

мощность базового двигателя – 350 л.с.;

максимальная скорость – 100 км/ч;

запас хода – 1200 км;

экипаж – 2+8 человек.

Базовая баллистическая стойкость бронекорпуса Феникса оценивается по отечественному стандарту ОТТ-9.1.12. Он может противостоять бронебойным пулям Б32 патрона 7,62×54 мм (приблизительно 3 уровень по STANAG). Защита может быть усилена вплоть до остановки пуль патронов 12,7×108 мм.

Противоминные свойства позволяют выдерживать подрыв заряда массой до 6 кг в тротиловом эквиваленте под днищем и колесами (2 уровень STANAG).

Российский К-53949 Феникс. Боестойкие шины снабжены централизованной системой подкачки. При этом опыт реальной эксплуатации в зоне боевых действий подсказывает, что это не повод отказываться от запаски, закрепленной на корпусе. Кстати, без нее длина автомобиля составляет менее семи метров.

Феникс – тоже многоцелевой бронеавтомобиль. Он предназначен для перевозки личного состава и монтажа оружия, специального оборудования, а также модулей вооружения.

Остается добавить, что К-53949 и санитарные автомобили Линза на его базе прошли боевое крещение в зоне СВО.

Что главное в военных автомобилях

Если ориентироваться только на характеристики российского и чешского бронеавтомобилей, то создается впечатление паритета. У кого-то чуть лучше один показатель, у кого-то – другой. Но впечатление равенства обманчиво.

Наш бронеавтомобиль проще, а потому практичнее в условиях реальных боевых действий. Патриот же обладает слишком нетрадиционной конструкцией шасси и двигателя с воздушным охлаждением, что может принести проблемы.

Особенно много хлопот способен доставить ремонт поврежденных элементов трансмиссии, расположенных внутри хребтовой рамы. Пусть они трижды надежны, но от подрыва мин (а речь о военном автомобиле) никто не застрахован.

Немаловажно, что КАМАЗы и запчасти к ним выпускаются куда большими тиражами, чем Татры. То есть, комплектующие к Патриотам априори более дефицитны. Особенно для машин, несущих службу вне Чехии.

