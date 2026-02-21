#
Шакал, Сарат, Басурманин: во что превратили сегодня советские БМП

Эксперт рассказал о попытках модернизации бронетехники, разработанной в СССР

Самые распространенные в мире боевые машины пехоты сделаны в нашей стране. Это БМП-1 и ее дальнейшее развитие БМП-2. Они находились и находятся на вооружении десятков стран, а в некоторых государствах даже производились по лицензии.

БМП-2 – массовая машина с автоматической 30-мм пушкой, 7,62-мм пулеметом, 300-сильным дизельным двигателем. Боевая масса – 14,7 тонн.
БМП-2 – массовая машина с автоматической 30-мм пушкой, 7,62-мм пулеметом, 300-сильным дизельным двигателем. Боевая масса – 14,7 тонн.

Со временем БМП-1 и БМП-2 устарели и потребовали замены. Но как раз в тех местах, где была налажена сборка, не спешили с ними расставаться окончательно. Значительное число экземпляров на вооружении, задел запасных частей, простота и надежность конструкции, да и другие многочисленные достоинства БМП-1 и 2 привели к попыткам продлить жизненный цикл машин.

Если конкретно, то помимо капремонта было принято решение подтянуть их по ряду параметров к более или менее современному уровню. Рассказываем про наиболее интересные модификации.

Sarath из Южной Азии

Индийский завод OFMK в округе Медак был заложен в 1984 году специально для производства боевой машины пехоты Сарат – максимально локализованной лицензионной копии нашей БМП-2. Уже в 1987 году первые экземпляры поступили в войска.

Судить об уровне производства можно по числу выпущенных машин. Речь не о десятках и даже не о сотнях, а о тысячах сделанных в Индии Саратов. Списывать такую армаду по причине морального и физического устаревания было бы преступлением. Поэтому имеющийся парк решили модернизировать.

Наиболее современные варианты были показаны широкой публике на международной выставке Defense Expo-2022. Одну из версий Sarath продемонстрировала компания с названием Big Bang Boom Solutions (BBBS).

Индийская компания BBBS разработала для БМП Sarath оригинальную электронную систему обзора на 360 градусов.
Индийская компания BBBS разработала для БМП Sarath оригинальную электронную систему обзора на 360 градусов.

Она предложила концепцию «прозрачная броня». А именно систему теле– и тепловизионных модулей, обеспечивающих экипажу БМП круговой обзор.

Комплекс работоспособен при температуре от -40 до +45 градусов Цельсия, предоставляет восьмикратное зуммирование картинки, полученной по теле- и тепло каналам. Но ключевая особенность – распределенная архитектура из отдельных элементов. При повреждении одного из модулей экипаж не «слепнет». Мало того, запасные модули готовы к так называемой «горячей» замене, не требующей отключения всего комплекса.

Еще один вариант модернизации – совершенствование вооружения, предложенный OFMK. Представлено две машины. Одна – с израильским дистанционно управляемым боевым модулем Rafael Samson 2, с автоматической 30-мм пушкой Bushmaster Mk-44 (допускает монтаж и российской 30-мм пушки 2А42) и комплексом противотанковых управляемых ракет Spike.

Сарат индийского производства с израильским боевым модулем Rafael Samson. Его можно комплектовать разными орудиями. На фото – модуль с 30-мм пушкой Mk-44.
Сарат индийского производства с израильским боевым модулем Rafael Samson. Его можно комплектовать разными орудиями. На фото – модуль с 30-мм пушкой Mk-44.

Другая BMP-2M представляет собой машину с дополнительным вооружением. К уже имеющейся башне монтируется транспортно-пусковой контейнер с израильской противотанковой ракетой Spike LR (боевая часть – тандемно-кумулятивная или осколочно-фугасная) и труба с барражирующим боеприпасом Palm-1250. Этот дрон-камикадзе с электродвигателем и боевой частью массой 4,5 кг собирают на совместном индийско-израильском предприятии.

Помимо упомянутой внешней навески, Сарат получил еще и современную электронику, а также прицельные приспособления.

БМП-2 с индийско-израильским вариантом модернизации вооружения. Слева от орудия виден контейнер с дроном-камикадзе, справа установлена труба с противотанковой ракетой Spike LR.
БМП-2 с индийско-израильским вариантом модернизации вооружения. Слева от орудия виден контейнер с дроном-камикадзе, справа установлена труба с противотанковой ракетой Spike LR.

Именно эта версия BMP-2M является оптимальной, поскольку применен относительно недорогой способ модернизации, требующий минимальной переделки уже стоящих на вооружении машин.

ZBD – вариант БМП Китая

Любопытная ситуация с БМП сложилась в Китае. Отношения между нашими странами не всегда были безоблачными. В период охлаждения в КНР наладили массовый выпуск нелицензионных БМП-1 (образец для копирования был закуплен в Египте). И надо сказать, что клонов нашей «единички» китайские товарищи наклепали достаточно много. К моменту модернизации машины наши страны снова подошли уже в отношениях «братья на век». Поэтому модернизация ZBD-86 (БМП-1) до уровня хотя бы нашей БМП-2 пошла своеобразным путем.

Модернизация БМП ZBD-86 с индексом ZBD-86A. Машину легко опознать по оригинальной башне (используется и на других моделях китайской бронетехники), оснащенной автоматической 30-мм пушкой. Орудие является аналогом российского орудия 2А72.
Модернизация БМП ZBD-86 с индексом ZBD-86A. Машину легко опознать по оригинальной башне (используется и на других моделях китайской бронетехники), оснащенной автоматической 30-мм пушкой. Орудие является аналогом российского орудия 2А72.

На машину поставили башню собственной конструкции (не как у БМП-2), а в ней разместили «ствол» ZPT-99 – лицензионную копию российской 30-мм автоматической пушки. Причем не 2А42 с автоматикой, основанной на энергии пороховых газов, отводимых через боковое отверстие в стволе (как у наших БМП-2), а 2А72 с автоматикой на энергии отката ствола при его длинном ходе.

С орудием спарен 7,62-мм пулемет Калашникова. Управляемое вооружение – пусковая установка ПТУР Красная стрела HJ-73 (это копия противотанкового ракетного комплекса Малютка-2/2М с тандемно-кумулятивной боевой частью). Как видим, модернизация прошла без изменения общей концепции машины и попыток превратить ее в «почти танк».

BVP-M2 – модернизация через край

В странах Варшавского договора солидные мощности по производству наших БМП были в Чехословакии. Счет снова идет на тысячи экземпляров моделей BVP-1 (БМП-1) и BVP-2 (БМП-2).

Военный альянс социалистического лагеря уже давно распался. Чехия и Словакия стали разными странами. А боевые машины все живут. Причем экономные западные славяне совершенствуют советское наследие. Правда, с совместным словацко-чешским проектом BVP-M2 SKCZ Sakal (Шакал) они явно хватили через край.

В бронированном монстре BVP-M2 SKCZ лишь опытный взгляд найдет элементы российских БМП. Увы, грозный облик машины не спас проект от провала. Получилось сложно, ненадежно, дорого.
В бронированном монстре BVP-M2 SKCZ лишь опытный взгляд найдет элементы российских БМП. Увы, грозный облик машины не спас проект от провала. Получилось сложно, ненадежно, дорого.

Программа модернизации БМП-1 и 2 подразумевала создание практически новых боевых машин на их базе с сохранением ряда элементов ходовой части и вооружения.

Для начала разработчики перекроили корпус, а именно увеличили его высоту для более удобного размещения десанта. Новшество автоматически повлекло за собой изменения и лобовой части корпуса, и кормы. Мало того, задние распашные двери с баками уступили место откидной аппарели с гидроприводом и встроенной в нее аварийной дверью. Ходовая часть сохранила катки советского образца и торсионную подвеску.

В верхней части Шакала появился новый дистанционно-управляемый боевой модуль Turra-30 словацкого производства с диагностической системой, баллистическим вычислителем, лазерным дальномером, теле- и тепловизионными прицелами. Весь этот современный набор соседствует в модуле с нашей 30-мм пушкой 2А42 и 7,62-мм пулеметом Калашникова. В качестве комплекса управляемого вооружения может быть использован российский ПТРК Конкурс или израильский Spike.

Защитные свойства Шакала усилены, в том числе и стойкость к подрыву мин под гусеницами и днищем. В сравнении со старыми BVP получилась концептуально другая машина с заметно большими габаритами и боевой массой 18 тонн против 13 у БМП-1 и 14,7 у БМП-2.

Чтобы располневший Шакал не потерял подвижность, вместо двигателя УТД-20 мощностью 300 л.с. в моторном отсеке разместили мотор Caterpillar C-9 мощностью 400 л.с.

Что получилось в итоге? BVP-M2 SKCZ, как и любой амбициозный проект, оказалась слишком дорогим, хоть машина и стоила дешевле западных БМП. А еще Шакал не слишком устойчив и перегружен, что сказалось на надежности ходовой части. Но наработки не пропали даром.

Дело в том, что небогатые страны не могут тысячами списывать устаревшие машины и в тех же объемах закупать современные западные модели. К тому же в Чехии и Словакии под бронетехнику советского образца создана комплексная логистика и рембазы, а львиная доля имеющихся мостов не позволяет полноценно использовать западные БМП массой 30-40 тонн.

Поэтому армия Словакии стала закупать компромиссный вариант под названием BVP-M. Корпус, ходовая, двигатель УТД – без изменений, а вот боевой модуль – тот самый Turra-30, что устанавливали на Шакал.

Словацкая разведывательная машина на базе BVP-1 с шакаловской башней Turra-30. Масса увеличена незначительно, поскольку корпус, ходовая, двигатель и трансмиссия остались прежними.
Словацкая разведывательная машина на базе BVP-1 с шакаловской башней Turra-30. Масса увеличена незначительно, поскольку корпус, ходовая, двигатель и трансмиссия остались прежними.

Российские модернизации БМП

Российские запасы боевых машин пехоты старого образца внушительны. Но мы, как страна-разработчик и главный производитель БМП, обязаны предусматривать варианты модернизации, пригодные не только для внутреннего пользования, но и конкурентоспособные версии на экспорт в страны, закупавшие в свое время советскую бронетехнику.

Так появилось два магистральных направления совершенствования, в которые также ввели коррекции с учетом боевого опыта СВО. Для БМП-1 и боевой разведывательной машины БРМ-1К на ее базе созданы варианты модернизации БМП-1АМ Басурманин и БРМ-1КМ.

Разведывательная машина БРМ-1КМ на базе БМП-1. Панелями с динамической защитой усилен нижней лобовой лист, борта и корма. Вместо старой башни установлен пулеметно-пушечный модуль с дополнительной защитой в виде решеток.
Разведывательная машина БРМ-1КМ на базе БМП-1. Панелями с динамической защитой усилен нижней лобовой лист, борта и корма. Вместо старой башни установлен пулеметно-пушечный модуль с дополнительной защитой в виде решеток.

За исключением специфического приборного оснащения разведывательной машины, алгоритм модернизации следующий. Вместо башни с гладкоствольной 73-мм пушкой 2А28 Гром на машину монтируется пулеметно-пушечный боевой модуль от БТР-82А с дистанционным управлением и вынесенным из боевого отделения боекомплектом. Он вооружен 7,62-мм пулеметом и нарезным автоматическим орудием 2А72. Вместо прицельных приспособлений старого образца устанавливают двухканальный (день/ночь) прицел со стабилизированным полем зрения.

Машина получает новое электронное оснащение и связь, усиленные торсионы подвески, 300-сильный дизельный двигатель УТД-20 С1 вместо УТД-20. Усиление защиты идет не за счет перекраивания корпуса, а с помощью навесных модулей на бортах, корме и лобовом листе.

Вторая программа совершенствования создана для БМП-2.

БМП-2М с модулем Бережок. В наличии: корпус и башня с усиленной защитой, обновленные прицелы, вооружение, система управления огнем, ходовая часть и двигатель.
БМП-2М с модулем Бережок. В наличии: корпус и башня с усиленной защитой, обновленные прицелы, вооружение, система управления огнем, ходовая часть и двигатель.

Комплекс вооружения обновленной машины с индексом БМП-2М усилен модулем Бережок. Это классическая двухместная башня с 30-мм пушкой 2А42 и 7,62-мм пулеметом, дополненная 30-мм автоматическим гранатометом и четырьмя пусковыми установками ПТРК Корнет (ракеты снабжены тандемно-кумулятивными боевыми частями).

У БМП обновлены электроника, связь, прицелы. Защита корпуса усилена со всех ракурсов за счет экранов с динамической защитой, сеток, противоосколочного подбоя.

С учетом увеличения массы машины в ходовой части доработаны опорные катки, амортизаторы, гусеницы, торсионы. Для сохранения подвижности 300-сильный двигатель замен на 360-сильный дизель с турбонаддувом. Примечательно, что плавучесть машины сохранена за счет применения полимерных материалов в экранах динамической защиты.

  • Боевой лазер и дрон-перехватчик — технологии из фантастики стали реальностью. Эксперт Крючков рассказал о принципиально новых системах ПВО на шасси КАМАЗ.

Крючков Вадим
Фото:Вадим Крючков, Министерство обороны РФ, Frontierindia, MSM land systems, Министерство обороны Словакии
21.02.2026 
Фото:Вадим Крючков, Министерство обороны РФ, Frontierindia, MSM land systems, Министерство обороны Словакии
