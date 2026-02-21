Шакал, Сарат, Басурманин: во что превратили сегодня советские БМП

Эксперт рассказал о попытках модернизации бронетехники, разработанной в СССР

Самые распространенные в мире боевые машины пехоты сделаны в нашей стране. Это БМП-1 и ее дальнейшее развитие БМП-2. Они находились и находятся на вооружении десятков стран, а в некоторых государствах даже производились по лицензии.

БМП-2 – массовая машина с автоматической 30-мм пушкой, 7,62-мм пулеметом, 300-сильным дизельным двигателем. Боевая масса – 14,7 тонн.

Со временем БМП-1 и БМП-2 устарели и потребовали замены. Но как раз в тех местах, где была налажена сборка, не спешили с ними расставаться окончательно. Значительное число экземпляров на вооружении, задел запасных частей, простота и надежность конструкции, да и другие многочисленные достоинства БМП-1 и 2 привели к попыткам продлить жизненный цикл машин.

Если конкретно, то помимо капремонта было принято решение подтянуть их по ряду параметров к более или менее современному уровню. Рассказываем про наиболее интересные модификации.

Sarath из Южной Азии

Индийский завод OFMK в округе Медак был заложен в 1984 году специально для производства боевой машины пехоты Сарат – максимально локализованной лицензионной копии нашей БМП-2. Уже в 1987 году первые экземпляры поступили в войска.

Судить об уровне производства можно по числу выпущенных машин. Речь не о десятках и даже не о сотнях, а о тысячах сделанных в Индии Саратов. Списывать такую армаду по причине морального и физического устаревания было бы преступлением. Поэтому имеющийся парк решили модернизировать.

Наиболее современные варианты были показаны широкой публике на международной выставке Defense Expo-2022. Одну из версий Sarath продемонстрировала компания с названием Big Bang Boom Solutions (BBBS).

Индийская компания BBBS разработала для БМП Sarath оригинальную электронную систему обзора на 360 градусов.

Она предложила концепцию «прозрачная броня». А именно систему теле– и тепловизионных модулей, обеспечивающих экипажу БМП круговой обзор.

Комплекс работоспособен при температуре от -40 до +45 градусов Цельсия, предоставляет восьмикратное зуммирование картинки, полученной по теле- и тепло каналам. Но ключевая особенность – распределенная архитектура из отдельных элементов. При повреждении одного из модулей экипаж не «слепнет». Мало того, запасные модули готовы к так называемой «горячей» замене, не требующей отключения всего комплекса.

Еще один вариант модернизации – совершенствование вооружения, предложенный OFMK. Представлено две машины. Одна – с израильским дистанционно управляемым боевым модулем Rafael Samson 2, с автоматической 30-мм пушкой Bushmaster Mk-44 (допускает монтаж и российской 30-мм пушки 2А42) и комплексом противотанковых управляемых ракет Spike.

Сарат индийского производства с израильским боевым модулем Rafael Samson. Его можно комплектовать разными орудиями. На фото – модуль с 30-мм пушкой Mk-44.

Другая BMP-2M представляет собой машину с дополнительным вооружением. К уже имеющейся башне монтируется транспортно-пусковой контейнер с израильской противотанковой ракетой Spike LR (боевая часть – тандемно-кумулятивная или осколочно-фугасная) и труба с барражирующим боеприпасом Palm-1250. Этот дрон-камикадзе с электродвигателем и боевой частью массой 4,5 кг собирают на совместном индийско-израильском предприятии.

Помимо упомянутой внешней навески, Сарат получил еще и современную электронику, а также прицельные приспособления.

БМП-2 с индийско-израильским вариантом модернизации вооружения. Слева от орудия виден контейнер с дроном-камикадзе, справа установлена труба с противотанковой ракетой Spike LR.

Именно эта версия BMP-2M является оптимальной, поскольку применен относительно недорогой способ модернизации, требующий минимальной переделки уже стоящих на вооружении машин.

ZBD – вариант БМП Китая

Любопытная ситуация с БМП сложилась в Китае. Отношения между нашими странами не всегда были безоблачными. В период охлаждения в КНР наладили массовый выпуск нелицензионных БМП-1 (образец для копирования был закуплен в Египте). И надо сказать, что клонов нашей «единички» китайские товарищи наклепали достаточно много. К моменту модернизации машины наши страны снова подошли уже в отношениях «братья на век». Поэтому модернизация ZBD-86 (БМП-1) до уровня хотя бы нашей БМП-2 пошла своеобразным путем.

Модернизация БМП ZBD-86 с индексом ZBD-86A. Машину легко опознать по оригинальной башне (используется и на других моделях китайской бронетехники), оснащенной автоматической 30-мм пушкой. Орудие является аналогом российского орудия 2А72.

На машину поставили башню собственной конструкции (не как у БМП-2), а в ней разместили «ствол» ZPT-99 – лицензионную копию российской 30-мм автоматической пушки. Причем не 2А42 с автоматикой, основанной на энергии пороховых газов, отводимых через боковое отверстие в стволе (как у наших БМП-2), а 2А72 с автоматикой на энергии отката ствола при его длинном ходе.

С орудием спарен 7,62-мм пулемет Калашникова. Управляемое вооружение – пусковая установка ПТУР Красная стрела HJ-73 (это копия противотанкового ракетного комплекса Малютка-2/2М с тандемно-кумулятивной боевой частью). Как видим, модернизация прошла без изменения общей концепции машины и попыток превратить ее в «почти танк».

BVP-M2 – модернизация через край

В странах Варшавского договора солидные мощности по производству наших БМП были в Чехословакии. Счет снова идет на тысячи экземпляров моделей BVP-1 (БМП-1) и BVP-2 (БМП-2).

Военный альянс социалистического лагеря уже давно распался. Чехия и Словакия стали разными странами. А боевые машины все живут. Причем экономные западные славяне совершенствуют советское наследие. Правда, с совместным словацко-чешским проектом BVP-M2 SKCZ Sakal (Шакал) они явно хватили через край.

В бронированном монстре BVP-M2 SKCZ лишь опытный взгляд найдет элементы российских БМП. Увы, грозный облик машины не спас проект от провала. Получилось сложно, ненадежно, дорого.

Программа модернизации БМП-1 и 2 подразумевала создание практически новых боевых машин на их базе с сохранением ряда элементов ходовой части и вооружения.

Для начала разработчики перекроили корпус, а именно увеличили его высоту для более удобного размещения десанта. Новшество автоматически повлекло за собой изменения и лобовой части корпуса, и кормы. Мало того, задние распашные двери с баками уступили место откидной аппарели с гидроприводом и встроенной в нее аварийной дверью. Ходовая часть сохранила катки советского образца и торсионную подвеску.

В верхней части Шакала появился новый дистанционно-управляемый боевой модуль Turra-30 словацкого производства с диагностической системой, баллистическим вычислителем, лазерным дальномером, теле- и тепловизионными прицелами. Весь этот современный набор соседствует в модуле с нашей 30-мм пушкой 2А42 и 7,62-мм пулеметом Калашникова. В качестве комплекса управляемого вооружения может быть использован российский ПТРК Конкурс или израильский Spike.

Защитные свойства Шакала усилены, в том числе и стойкость к подрыву мин под гусеницами и днищем. В сравнении со старыми BVP получилась концептуально другая машина с заметно большими габаритами и боевой массой 18 тонн против 13 у БМП-1 и 14,7 у БМП-2.

Чтобы располневший Шакал не потерял подвижность, вместо двигателя УТД-20 мощностью 300 л.с. в моторном отсеке разместили мотор Caterpillar C-9 мощностью 400 л.с.

Что получилось в итоге? BVP-M2 SKCZ, как и любой амбициозный проект, оказалась слишком дорогим, хоть машина и стоила дешевле западных БМП. А еще Шакал не слишком устойчив и перегружен, что сказалось на надежности ходовой части. Но наработки не пропали даром.

Дело в том, что небогатые страны не могут тысячами списывать устаревшие машины и в тех же объемах закупать современные западные модели. К тому же в Чехии и Словакии под бронетехнику советского образца создана комплексная логистика и рембазы, а львиная доля имеющихся мостов не позволяет полноценно использовать западные БМП массой 30-40 тонн.

Поэтому армия Словакии стала закупать компромиссный вариант под названием BVP-M. Корпус, ходовая, двигатель УТД – без изменений, а вот боевой модуль – тот самый Turra-30, что устанавливали на Шакал.

Словацкая разведывательная машина на базе BVP-1 с шакаловской башней Turra-30. Масса увеличена незначительно, поскольку корпус, ходовая, двигатель и трансмиссия остались прежними.

Российские модернизации БМП

Российские запасы боевых машин пехоты старого образца внушительны. Но мы, как страна-разработчик и главный производитель БМП, обязаны предусматривать варианты модернизации, пригодные не только для внутреннего пользования, но и конкурентоспособные версии на экспорт в страны, закупавшие в свое время советскую бронетехнику.

Так появилось два магистральных направления совершенствования, в которые также ввели коррекции с учетом боевого опыта СВО. Для БМП-1 и боевой разведывательной машины БРМ-1К на ее базе созданы варианты модернизации БМП-1АМ Басурманин и БРМ-1КМ.

Разведывательная машина БРМ-1КМ на базе БМП-1. Панелями с динамической защитой усилен нижней лобовой лист, борта и корма. Вместо старой башни установлен пулеметно-пушечный модуль с дополнительной защитой в виде решеток.

За исключением специфического приборного оснащения разведывательной машины, алгоритм модернизации следующий. Вместо башни с гладкоствольной 73-мм пушкой 2А28 Гром на машину монтируется пулеметно-пушечный боевой модуль от БТР-82А с дистанционным управлением и вынесенным из боевого отделения боекомплектом. Он вооружен 7,62-мм пулеметом и нарезным автоматическим орудием 2А72. Вместо прицельных приспособлений старого образца устанавливают двухканальный (день/ночь) прицел со стабилизированным полем зрения.

Машина получает новое электронное оснащение и связь, усиленные торсионы подвески, 300-сильный дизельный двигатель УТД-20 С1 вместо УТД-20. Усиление защиты идет не за счет перекраивания корпуса, а с помощью навесных модулей на бортах, корме и лобовом листе.

Вторая программа совершенствования создана для БМП-2.

БМП-2М с модулем Бережок. В наличии: корпус и башня с усиленной защитой, обновленные прицелы, вооружение, система управления огнем, ходовая часть и двигатель.

Комплекс вооружения обновленной машины с индексом БМП-2М усилен модулем Бережок. Это классическая двухместная башня с 30-мм пушкой 2А42 и 7,62-мм пулеметом, дополненная 30-мм автоматическим гранатометом и четырьмя пусковыми установками ПТРК Корнет (ракеты снабжены тандемно-кумулятивными боевыми частями).

У БМП обновлены электроника, связь, прицелы. Защита корпуса усилена со всех ракурсов за счет экранов с динамической защитой, сеток, противоосколочного подбоя.

С учетом увеличения массы машины в ходовой части доработаны опорные катки, амортизаторы, гусеницы, торсионы. Для сохранения подвижности 300-сильный двигатель замен на 360-сильный дизель с турбонаддувом. Примечательно, что плавучесть машины сохранена за счет применения полимерных материалов в экранах динамической защиты.

