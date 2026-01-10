Универсальный Бук – гроза самолетов, ракет, беспилотников

Эксперт Крючков рассказал о секретах зенитно-ракетного комплекса Бук-М2

За сухим цифро-буквенным индексом 9К317 Главного ракетно-артиллерийского управления скрывается легендарный зенитный комплекс Бук-М2. Это глубокая модернизация семейства Буков еще советской разработки.

Одно из достоинств обновленной системы – возможность вести огонь по достаточно широкому спектру целей. Мало того, в последнее время коллекция сбитых Буком экземпляров активно пополняется. На его счету – снаряды реактивных систем залпового огня HIMARS, тактическая высокоскоростные ракеты ATACMS, беспилотные летательные аппараты, в том числе турецкие Anka S и Bayraktar.

Боевые машины ГМ комплекса Бук-М2 работоспособны при температуре воздуха от -50 до +50 градусов по Цельсию.

На Парадах Победы зрителям, как правило, демонстрируют лишь самоходные огневые установки комплекса. А ведь это лишь звенья целой системы, состоящий еще из пуско-заряжающих установок, мобильных РЛС обнаружения, станций подсвета целей и наведения ракет, командных пунктов.

Причем всю перечисленную технику объединяет одно – унифицированные гусеничные шасси производства АО «Мытищенский машиностроительный завод».

Командный пункт ЗРК Бук-М2 на шасси ГМ-579. Как и все боевые машины комплекса, имеет сварной бронекорпус с защитой от пуль и осколков.

Характеристики Бука

В основе машин с обозначением ГМ (например, шасси огневой установки Бука носит индекс ГМ-569) – несущий легкобронированный корпус, сваренный из стальных листов. Он является пыле- и водонепронецаемым.

Кроме того, герметичные перегородки делят корпус на три секции. Впереди располагается отделение управления, средняя часть отдана аппаратуре, в корме размещено моторно-трансмиссионное отделение.

Тяговый двигатель – V-образный 12-цилиндровый дизель мощностью 710-840 л.с. Помимо него есть еще газотурбинный двигатель, который нужен для обеспечения работы 70-киловаттной системы электропитания.

Самоходная огневая установка на шасси ГМ-569 оборудована кондиционером, отопителем, фильтро-вентиляционной установкой, системой пожаротушения.

Трансмиссия машин – гидромеханическая, четырехступенчатая, реверсивная с гидрообъемным механизмом поворота. Подвеска может быть двух типов: либо торсионная с телескопическими амортизаторами, либо гидропневматическая с регулировкой положения корпуса.

В гусеничном движетеле – 12 опорных и 8 поддерживающих алюминиевых катков (есть модификации с 14 опорными катками). Гусеницы состоят из 112 траков, на которые можно крепить полиуретановые асфальтоходные башмаки.

Основные характеристики шасси ГМ-569 для огневой установки Бук:

габариты – 7970×3250×2040 мм;

снаряженная масса – 23,8 тонны, грузоподъемность 11,5 тонны;

экипаж – 4 человека;

дорожный просвет – 450 мм;

удельное давление на грунт – 0,77 кг/см2;

максимальная скорость – 65 км/ч;

запас хода – 500 км.

Возможности Бука

Комплекс 9К317 относится к системам средней дальности. То есть занимает в иерархии ПВО промежуточное положение между дальнобойными С-300, С-400 и зенитными средствами малой дальности Панцирь, Тор, Тунгуска. Кстати, две последние системы тоже базируются на модификациях шасси ГМ.

Вооружение Бук-М2 – зенитные управляемые ракеты 9М317 с твердотопливными двигателями и полуактивными головками самонаведения. Их масса – 715 кг. Скорость полета – 1230 м/с. Они достанут цель, находящуюся вплоть 50 километров по дальности и до 25 (а это уже стратосфера) по высоте. Радиус зоны поражения при подрыве боевой части массой 70 килограммов со стержневыми элементами достигает 17 метров.

Ракеты выдерживают перегрузку до 24 g. На самоходной огневой установке Бук-М2 размещено 4 ракеты. Машина может вести боевые действия самостоятельно или в составе системы полной комплектации. Собственная радиолокационная станция оснащена антенной с фазированной решеткой. Она позволяет обнаруживать и сопровождать до 10 целей на дистанции до 120 километров. Одна огневая установка может одновременно обстреливать 4 цели.

Самоходная огневая установка комплекса Бук-М2 на шасси ГМ-569. На борту находятся четыре зенитных ракеты. Под плоской поверхностью передней части башни находится фазированная антенная решетка бортовой РЛС.

Полный комплекс Бук-М2 со всеми боевыми машинами может одновременно вести огонь по 24 целям, летящим со скоростью до 1200 м/с на высоте от 15 до 25000 метров. Дальность обнаружения достигает порядка 150 км.

Остается добавить, что на смену модификации М2 приходит система ПВО следующего поколения с индексом Бук-М3 с лучшими характеристиками и ракетами в транспортно-пусковых контейнерах.

