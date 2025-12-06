Как быстро сделать любой автомобиль бронированным

#
Эксперт Крючков рассказал о модульном бронировании автомобилей полимерами

К сожалению, местность, где возможно поражение транспорта осколками, сейчас не ограничена линией боевого соприкосновения и небольшими прилегающими к ней территориями. Случаются инциденты и на дальних подступах, что осложняет логистику.

Как защитить технику, исходно не предназначенную для бронирования, от «прилетов», «сбросов» и прочих подобных опасностей? Рассказываем про один верный способ.

Заставка. Тент от плохой погоды? Нет. Это защитное противоосколочное укрытие автомобиля из полимерных материалов производства швейного объединения «Спутник». Противоосколочная стойкость С2 (V50%) – от 530,6 до 674 м/с.
Заставка. Тент от плохой погоды? Нет. Это защитное противоосколочное укрытие автомобиля из полимерных материалов производства швейного объединения «Спутник». Противоосколочная стойкость С2 (V50%) – от 530,6 до 674 м/с.

Сталь, кевлар, дайнима – чем защищают автомобили

Конечно, существуют комплекты стальных бронеплит для некоторых моделей грузовиков и полноприводных автомобилей. Они предоставляют мощную защиту. Но они не универсальны, обладают большой массой, меняют облик автомобиля (демаскировка). Эти наборы в основном призваны подтягивать армейский транспорт минувших лет до уровня современных машин с защитой, установленной на заводе-изготовителе.

Реально быстрая в монтаже (и демонтаже) универсальная, а нередко еще и скрытная защита, сейчас реализуется с помощью модульных систем из полимерных материалов.

Груз КАМАЗа укрыт прямоугольными кевларовыми матами производства ООО «Авиа Гард». Чехол панели сделан из ткани с ПВХ-покрытием. Бронеэлементы изготовлены из 16-24 слойной арамидной ткани с показателем противоосколочной стойкости 450-550 м/с.
Груз КАМАЗа укрыт прямоугольными кевларовыми матами производства ООО «Авиа Гард». Чехол панели сделан из ткани с ПВХ-покрытием. Бронеэлементы изготовлены из 16-24 слойной арамидной ткани с показателем противоосколочной стойкости 450-550 м/с.

Примечательно, что знакомство с ними не требует глубокого погружения в химию, поскольку эти продукты синтеза хорошо известны нам своими коммерческими названиями, ставшими нарицательными именами. Kevlar – марка арамидных волокон, изделия из которых давно уже называют кевларовыми. Dyneema – марка сверхвысокомолекулярного полиэтилена высокой плотности (СВМПЭ), знакомая каждому рыболову, отличающему плетеный шнур от обычной лески.

Чего боится броня для автомобилей

Применительно к транспорту (бронежилеты имеют свою специфику), достаточно популярными являются модульные системы из СВМПЭ.

Элемент модульной защиты «Русская Сила» автомобиля Соболь. Чехол из камуфляжной ткани с ветровлагозащитной мембраной. В базовом варианте применяется бронепанель из СВМПЭ. Показатель противоосколочной стойкости баллистического пакета достигает 488 м/с.
Элемент модульной защиты «Русская Сила» автомобиля Соболь. Чехол из камуфляжной ткани с ветровлагозащитной мембраной. В базовом варианте применяется бронепанель из СВМПЭ. Показатель противоосколочной стойкости баллистического пакета достигает 488 м/с.

В числе главных достоинств многослойной «брони» из этого материала – низкий вес, доступная цена, стойкость к прямым солнечным лучам, морозо- и влагоустойчивость, высокая прочность и износостойкость. Основной недостаток – относительно невысокая термостойкость. Для сохранения свойств защитных плит из СВМПЭ температура эксплуатации не должна превышать +80°С.

Альтернативный вариант – мягкие панели из слоев арамидной ткани. Родственники кевлара обладают высокой прочностью на разрыв, долговечностью, отменной термостабильностью. Они работоспособны при +150°С, а разлагаются и вовсе при +500°С (поэтому из арамидов делают и огнеупорные костюмы).

Универсальные защитные панели Умка с ременной системой крепления смонтированы в кабине грузовика Урал. Чехлы изготовлены из ткани ПВХ, бронеэлементы – из арамидной ткани. Применены панели разных модификаций с классом защиты по пулестойкости – Бр1 и Бр2, а также противоосколочным показателем класса С2 (V50%) на уровне 550-850 м/с.
Универсальные защитные панели Умка с ременной системой крепления смонтированы в кабине грузовика Урал. Чехлы изготовлены из ткани ПВХ, бронеэлементы – из арамидной ткани. Применены панели разных модификаций с классом защиты по пулестойкости – Бр1 и Бр2, а также противоосколочным показателем класса С2 (V50%) на уровне 550-850 м/с.

Недостатки у кевлара тоже имеются. Он дороже и тяжелее СВМПЭ, деградирует при ультрафиолете (долгом воздействии прямых солнечных лучей), гигроскопичен с потерей защитных свойств при намокании.

Но минусы вполне преодолимы. Часть недостатков удается компенсировать при создании модулей защиты, поскольку панели из арамидных тканей и СВМПЭ помещают в чехлы из водонепроницаемого ПВХ, прочных тканей Оксфорд или Кордура с влагостойким покрытием или мембраной.

Как проверяют противоосколочную защиту для автомобилей

Чехлы защитных комплексов бывают универсальными или скроенными под конкретный автомобиль. Крепят их с помощью люверсов, петель, ременных систем как снаружи, так и внутри кузова.

Интерьер УАЗа с модулями СВМПЭ от «Русской Силы». Противоосколочная стойкость баллистического пакета составляет 488 м/с. Масса защиты из полимерных материалов – 2,4 кг на один квадратный метр бронирования.
Интерьер УАЗа с модулями СВМПЭ от «Русской Силы». Противоосколочная стойкость баллистического пакета составляет 488 м/с. Масса защиты из полимерных материалов – 2,4 кг на один квадратный метр бронирования.

Как правило, чехлы для наружного монтажа защитных модулей имеют камуфляжный окрас.

Комплект для УАЗа состоит из защиты боковин кузова, всех дверей и крыши. Эти модули монтируют внутри машины (скрытно). Снаружи устанавливают только панель для передней части кузова и лобового стекла.
Комплект для УАЗа состоит из защиты боковин кузова, всех дверей и крыши. Эти модули монтируют внутри машины (скрытно). Снаружи устанавливают только панель для передней части кузова и лобового стекла.

Нередко модульные системы выполняют несколько функций. Например, обеспечивают баллистическую и антитепловизионную защиту. Мало того, из СВМПЭ и арамидных нитей в ряде случаев делают антидроновые сетки.

Стойкость модульных систем из полимерных материалов к воздействию пуль и осколков нормируется стандартом ГОСТ 34286-2017. Их возможности противостоять боеприпасам огнестрельного оружия за редким исключением ограничены пистолетными пулями патронов 9×18 мм (класс Бр1) и 9×21 мм (класс Бр2).

Но в данном случае главное – не столько защита от выстрелов из Макарова, Стечкина или самозарядного пистолета Сердюкова, сколько уменье задержать осколки взрывных устройств. Это свойство выделено в так называемый специальный класс С2. В нем поражающим элементом является имитатор осколка (стальной шарик массой 1,05 грамма), а основной характеристикой композитной бронепанели – скорость 50-процентного непробития (V50%, м/c) данным поражающим элементом.

Остается добавить, что бронирование полимерными модульными системами гражданских транспортных средств ориентировано в первую очередь на защиту от осколков.

Полиэтилен и кевлар в одиночку бессильны против автоматных и пулеметных высокоскоростных пуль. Мощным боеприпасам должна противостоять полноценная броня, которую иногда дополняют подбоем из композитных материалов.

  • Американский Пэтриот против нашего Панциря чем отличаются их шасси: эксперт Крючков сравнил самые массовые четырехосные грузовики армий России и США.

