Как быстро сделать любой автомобиль бронированным
К сожалению, местность, где возможно поражение транспорта осколками, сейчас не ограничена линией боевого соприкосновения и небольшими прилегающими к ней территориями. Случаются инциденты и на дальних подступах, что осложняет логистику.
Как защитить технику, исходно не предназначенную для бронирования, от «прилетов», «сбросов» и прочих подобных опасностей? Рассказываем про один верный способ.
Сталь, кевлар, дайнима – чем защищают автомобили
Конечно, существуют комплекты стальных бронеплит для некоторых моделей грузовиков и полноприводных автомобилей. Они предоставляют мощную защиту. Но они не универсальны, обладают большой массой, меняют облик автомобиля (демаскировка). Эти наборы в основном призваны подтягивать армейский транспорт минувших лет до уровня современных машин с защитой, установленной на заводе-изготовителе.
Реально быстрая в монтаже (и демонтаже) универсальная, а нередко еще и скрытная защита, сейчас реализуется с помощью модульных систем из полимерных материалов.
Примечательно, что знакомство с ними не требует глубокого погружения в химию, поскольку эти продукты синтеза хорошо известны нам своими коммерческими названиями, ставшими нарицательными именами. Kevlar – марка арамидных волокон, изделия из которых давно уже называют кевларовыми. Dyneema – марка сверхвысокомолекулярного полиэтилена высокой плотности (СВМПЭ), знакомая каждому рыболову, отличающему плетеный шнур от обычной лески.
Чего боится броня для автомобилей
Применительно к транспорту (бронежилеты имеют свою специфику), достаточно популярными являются модульные системы из СВМПЭ.
В числе главных достоинств многослойной «брони» из этого материала – низкий вес, доступная цена, стойкость к прямым солнечным лучам, морозо- и влагоустойчивость, высокая прочность и износостойкость. Основной недостаток – относительно невысокая термостойкость. Для сохранения свойств защитных плит из СВМПЭ температура эксплуатации не должна превышать +80°С.
Альтернативный вариант – мягкие панели из слоев арамидной ткани. Родственники кевлара обладают высокой прочностью на разрыв, долговечностью, отменной термостабильностью. Они работоспособны при +150°С, а разлагаются и вовсе при +500°С (поэтому из арамидов делают и огнеупорные костюмы).
Недостатки у кевлара тоже имеются. Он дороже и тяжелее СВМПЭ, деградирует при ультрафиолете (долгом воздействии прямых солнечных лучей), гигроскопичен с потерей защитных свойств при намокании.
Но минусы вполне преодолимы. Часть недостатков удается компенсировать при создании модулей защиты, поскольку панели из арамидных тканей и СВМПЭ помещают в чехлы из водонепроницаемого ПВХ, прочных тканей Оксфорд или Кордура с влагостойким покрытием или мембраной.
Как проверяют противоосколочную защиту для автомобилей
Чехлы защитных комплексов бывают универсальными или скроенными под конкретный автомобиль. Крепят их с помощью люверсов, петель, ременных систем как снаружи, так и внутри кузова.
Как правило, чехлы для наружного монтажа защитных модулей имеют камуфляжный окрас.
Нередко модульные системы выполняют несколько функций. Например, обеспечивают баллистическую и антитепловизионную защиту. Мало того, из СВМПЭ и арамидных нитей в ряде случаев делают антидроновые сетки.
Стойкость модульных систем из полимерных материалов к воздействию пуль и осколков нормируется стандартом ГОСТ 34286-2017. Их возможности противостоять боеприпасам огнестрельного оружия за редким исключением ограничены пистолетными пулями патронов 9×18 мм (класс Бр1) и 9×21 мм (класс Бр2).
Но в данном случае главное – не столько защита от выстрелов из Макарова, Стечкина или самозарядного пистолета Сердюкова, сколько уменье задержать осколки взрывных устройств. Это свойство выделено в так называемый специальный класс С2. В нем поражающим элементом является имитатор осколка (стальной шарик массой 1,05 грамма), а основной характеристикой композитной бронепанели – скорость 50-процентного непробития (V50%, м/c) данным поражающим элементом.
Остается добавить, что бронирование полимерными модульными системами гражданских транспортных средств ориентировано в первую очередь на защиту от осколков.
Полиэтилен и кевлар в одиночку бессильны против автоматных и пулеметных высокоскоростных пуль. Мощным боеприпасам должна противостоять полноценная броня, которую иногда дополняют подбоем из композитных материалов.
