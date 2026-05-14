Аферисты теперь стали зарабатывать на китайских автомобилях

Горяев: Мошенники покупают дорогие китайские авто и устраивают подставные ДТП

Заместитель начальника отдела ГУУР МВД России Алексей Горяев рассказал, что злоумышленники покупают дорогие китайские машины, после чего инсценируют ДТП, чтобы похитить деньги у страховых компаний.

Он отметил, что в связи с изменениями на автомобильном рынке схемы с машинами и страховками по-прежнему популярны.

Горяев пояснил, что мошенники приобретают китайский автомобиль, фиктивно завышают его стоимость в документах, страхуют его, а затем совершают подставное ДТП – например, топят авто. В результате страховая компания вынуждена выплатить полную стоимость машины, а злоумышленники впоследствии восстанавливают автомобиль и перепродают его.

Кроме того, Горяев добавил, что у преступников не теряют актуальности и другие инсценировки ДТП, в частности кражи машин.

Он уточнил, что мошенники инсценируют угон, страховая компания выплачивает компенсацию, однако на самом деле машину просто вывозят за границу.