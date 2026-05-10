Автодилеры в Китае оказались на грани выживания: причины

Продажи автомобилей в Китае в апреле 2026 года упали на 20%

В апреле продажи новых машин в КНР упали на 20%. Согласно отчету «Объединенного комитета по пассажирским автомобилям Китая», который приводит портал ITHome, это уже второй квартал подряд, когда наблюдается снижение показателей реализаций по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Положение дилерской сети вызывает серьезные опасения. Продавцы попали в ловушку: заработать на сбыте машин практически нереально, а производители больше не выделяют субсидии – ситуация становится все более критичной.

За апрель 2026-го в Китае продали 1,4 млн автомобилей. Это на 20% уступает показателям апреля прошлого года. Падение по сравнению с мартом 2026-го составило 15%. С января по апрель общий объем розничных продаж оказался на отметке 5,6 млн единиц – минус 18% относительно того же отрезка 2025-го.

Правда, рынок электромобилей и подключаемых гибридов чувствует себя чуть увереннее. В прошлом месяце реализовали 883 тысячи «зеленых» машин. По сравнению с апрелем 2025-го падение составило всего 5%, а вот к марту 2026-го, наоборот, рост на 4%.

Источник:  IT Home
Ушакова Ирина
10.05.2026 
