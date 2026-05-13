Водитель чудом остался жив: на трассе М-5 взорвался грузовик

На трассе М-5 между Челябинском и Екатеринбургом взорвался и загорелся самосвал

13 мая на федеральной трассе М-5 произошло ЧП: большегруз вспыхнул прямо на проезжей части после мощного хлопка. Информацию об этом распространил Telegram-канал «Челябинск и область».

По словам очевидцев, инцидент случился на участке, соединяющем Челябинск и Екатеринбург. Люди, находившиеся поблизости, утверждают, что перед возгоранием раздался звук, очень похожий на взрыв.

Автомобилисты успели снять происшествие на видео. На кадрах видно, что грузовик стоит на обочине, охваченный огнем. Правда, пламя пока не уничтожило машину целиком – горит, главным образом, передняя часть вместе с кабиной водителя. К счастью, как уточнили в ГИБДД, сам шофер не пострадал. На место оперативно подоспели спасатели.