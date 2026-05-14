Россияне всё чаще выбирают кроссоверы с пробегом: самые популярные модели

«Авито Авто»: спрос на б/у кроссоверы и внедорожники в России вырос на 27%

По итогам апреля спрос на подержанные внедорожники и кроссоверы в России взлетел на 36% по сравнению с прошлым годом. Эксперты связывают этот скачок с бумом внутреннего автотуризма – почти каждый второй россиянин, судя по опросам, предпочитает путешествовать по стране на личной машине, а для таких поездок SUV подходят идеально.

Среди брендов заметнее всего подскочил интерес к Renault: запросов на вторичке стало на 47% больше. Далее идут Nissan (+38%), Hyundai (+37%), Kia (+36%) и Chery (+35%). В модельном зачёте лидерство захватил кроссовер Mazda CX-5 с приростом в 52%, а Renault Duster и Volkswagen Tiguan замкнули тройку с показателями 48% и 46% соответственно. Впечатляющую динамику продемонстрировали также Nissan X-Trail и Qashqai, Mitsubishi Outlander, Hyundai Santa Fe, Kia Sportage, Toyota Land Cruiser Prado и Hyundai Creta.

По числу просмотров и конкретных запросов от покупателей в SUV-сегменте первенствуют сразу несколько марок: Toyota, Lada, BMW, Nissan и Hyundai. Что касается конкретных моделей, то тут пальму первенства держат Lada 4×4 (средняя цена – 406 тыс. рублей), Chevrolet Niva (480 тыс. рублей) и Toyota RAV4 (2,2 млн рублей).

«В апреле спрос на автомобили повышенной проходимости оказался на 36% выше, чем год назад. Спрос на такие авто подогревает растущая популярность автотуризма: согласно нашему последнему опросу, почти половина россиян предпочитают путешествовать по стране именно на машине, а для этого кроссоверы и внедорожники подходят как нельзя лучше. К тому же на вторичке представлено много моделей разных ценовых категорий – от доступной Lada 4×4 до премиальных Toyota Land Cruiser и BMW X5», – отметил директор направления «Автомобили с пробегом» в «Авито» Андрей Ковалев.