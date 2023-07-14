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Как защитить бронетехнику: на основе опыта СВО

В «Ростехе» разрабатывают новые системы защиты бронемобилей, танков и другой военной техники.

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Речь идет о защите верхней полусферы, куда метят ракеты, снаряды и дроны, объяснил индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев.

Разработкой новых видов защиты занимаются предприятия «Ростеха», учитывая при этом боевой опыт, полученный в ходе СВО, рассказал Бекхан Оздоев в интервью ТАСС.

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Мнение эксперта

Бекхан Оздоев, индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех»:

— Боевая техника дорабатывается с учетом современных угроз, чтобы повысить выживаемость на поле боя и самих машин, и военнослужащих прежде всего. В первую очередь прорабатываем варианты по эффективной защите верхней полусферы. Именно сюда атакуют Javelin, ударные беспилотники, гранаты и бомбы, сбрасываемые с дронов.

Часть решений уже применяются и показывают свою эффективность. Создаются также новые специальные комплексы для этих целей, но публично говорить о них пока рано.

Любое оружие по итогам боевого применения проходит модернизацию и совершенствуется. Это непрерывный процесс... Боевой опыт, полученный в СВО, бесценен, он учитывается при доработке существующих и создании новых вооружений.

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Новые комплексы защиты позволяют технике выдерживать попадания даже противотанковых ракет. Например, существует тепловая ловушка, уводящая ракеты в сторону от техники.

Улучшается и броня. Например, новая двойная броня способна выдержать подрыв 2 кг тротила или попадание бронебойно-зажигательного боеприпаса.

Был разработан и специальный защитный материал «Накидка», благодаря которому техника становится менее заметной в широком диапазоне длин волн.

Фото: Виктор Молодцов/Ростех, T.me/mod_russia

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За РулемКирилл Панов
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