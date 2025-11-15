#
15 ноября
15 ноября
15 ноября
Боевой лазер и дрон-перехватчик — технологии из фантастики стали реальностью

Эксперт Крючков рассказал о принципиально новых системах ПВО на шасси КАМАЗ

Два зеленых КАМАЗ-43502 с закрытыми грузовыми площадками слишком похожи на обычный военный транспорт. Неудивительно, что не им выпала роль шоу-стопперов выставки Интерполитех-2025. А зря – внешность обманчива.

Эти КАМАЗы только кажутся простыми и обычными: отличная маскировка!
Эти КАМАЗы только кажутся простыми и обычными: отличная маскировка!

Под тентами грузовых отделений были размещены новейшие разработки в области ПВО от нашего крупнейшего оптического холдинга Швабе, входящего в госкорпорацию Ростех. «За рулем» узнал подробности о комплексах-дебютантах.

Сжигающий луч

Мобильный лазерный комплекс ПВО предназначен для борьбы с беспилотными летательными аппаратами противника. В кунге двухосного полноприводного КАМАЗ-43502 расположено автоматизированное рабочее место оператора.

Комплексы ПВО Швабе базируются на шасси КАМАЗ-43502. За кабиной находится рабочее место оператора. В кормовой части грузовой площадки расположены антенны РЛС, прицелы, вспомогательное оборудование.
Комплексы ПВО Швабе базируются на шасси КАМАЗ-43502. За кабиной находится рабочее место оператора. В кормовой части грузовой площадки расположены антенны РЛС, прицелы, вспомогательное оборудование.

На грузовой площадке размещены антенны радиолокационной станции обнаружения, оптико-электронный прибор сопровождения и прицеливания. В данном случае – скорее, доприцеливания, поскольку при поражении дронов (в том числе и малых FPV) лазером важны конкретные точки воздействия лучом. Кроме того, на борту автомобиля есть вычислительная аппаратура, система энергообеспечения и, конечно, силовой лазер с воздушным охлаждением.

Комплекс предназначен для автономной работы, но может быть использован и в составе систем ПВО с дополнительными источниками целеуказания. Еще одна особенность комплекса — возможность сделать модуль управления выносным.

При всех плюсах боевого лазера ПВО и его умении оперативно выводить из строя несколько БПЛА разных типов, он все же не полностью универсален. Поэтому холдингом Швабе спроектирован еще один комплекс, где реализован другой принцип нейтрализации дронов.

Перехватчик БПЛА

Беспилотный летательный аппарат можно сбить массой способов. Но один из самых эффективных и экономически выгодных — нейтрализовать вражеский дрон своим дроном-перехватчиком.

И речь идет не о боевом дежурстве поднятого в воздух БПЛА-истребителя в определенной зоне. Перехватчики комплекса Швабе до поры до времени «дремлют» в дронопортах на борту автомобиля.

Летательный аппарат противника обнаруживает бортовая радиолокационная станция, а сопровождение и наведение происходит с помощью оптико-электронного прицела. По команде оператора комплекса осуществляется старт скоростного дрона-перехватчика. Дальнейшее наведение на цель происходит автономно – в автоматическом режиме.

Как и в случае с лазером, система с дронами-перехватчиками может работать и самостоятельно, и в составе эшелонированной ПВО, взаимодействуя со сторонними РЛС обнаружения целей.

Остается добавить, что комплекс Швабе достаточно компактный – его размещение возможно не только на грузовом автомобиле КАМАЗ-43502, но и на другом носителе. Например, на «буханке» УАЗа.

Крючков Вадим
Крючков Вадим
15.11.2025 
Крючков Вадим
