6 уникальных шасси КАМАЗ: мощные новинки «РОСТАР»

Передовые разработки сервисного центра «РОСТАР-Инжиниринг», представленные на выставке COMTRANS 2021, уже используются в спецмашинах на шасси КАМАЗ.

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Среди новинок группы компаний «РОСТАР», представленных на 16-й международной выставке коммерческих автомобилей COMTRANS осенью 2021 года, ​сразу шесть уникальных шасси КАМАЗ, в которых специалисты подразделения «РОСТАР-Инжиниринг» реализовали передовые конструкторские решения подвески и рулевого управления.

Любой из представленных на открытой площадке автомобилей был доступен для заказа, чем воспользовались представители специализированных компаний-«надстройщиков», которые создают на базе шасси КАМАЗ спецмашины различного назначения.

Об этом и не только можно прочитать на сайте журнала «Рейс».

Пневматическая подвеска

Замена стальных рессор на пневмобаллоны — актуальное направление: на стенде ROSTAR были представлены сразу три машины с задней пневматической подвеской, а именно популярные у производителей спецтехники шасси КАМАЗ-43118 6х6, КАМАЗ-43502 4х4 и КАМАЗ-65801 8х4.

Шасси КАМАЗ-65801 8х4 отлично подходит для создания техники специального назначения. Оно предусматривает интеграцию системы автоматического контроля массы груза, что позволяет не только вести учет, но и исключить штрафы за превышение установленных нормативов по нагрузке на ось.

Вся информация передается на установленный в кабине дисплей, благодаря чему упрощается процесс контроля непосредственно в момент загрузки транспортного средства.

Шасси КАМАЗ-65801 8х4 с пневматической подвеской отлично подходит для создания различной техники специального назначения

Регулируемая пневматическая подвеска позволяет также задавать и удерживать «горизонт» грузовой платформы, что необходимо при неравномерном распределении нагрузки по левому и правому бортам. Это особенно важно при перевозке неделимых грузов большой массы. Весьма кстати придется и увеличение грузоподъемности автомобиля примерно на 500 кг за счет снижения веса деталей подвески.

Системы управления пневмоподвеской и предотвращения опрокидывания самосвала при его разгрузке особенно полезны при работе на слабых грунтах или когда влажный груз примерз или прилип к стенкам кузова. Как только специальные датчики зафиксируют превышение предельно допустимых значений крена, система безопасности автоматически активирует режим опускания кузова для снижения центра тяжести машины и таким образом предотвращает опрокидывание.

В пневматической подвеске используются пневматические рессоры собственного производства компании ROSTAR. Их качество и ресурс — на уровне именитых аналогов.

Внедрение в конструкцию подвески автомобиля пневматических упругих элементов позволило значительно повысить комфорт водителя и пассажиров «вахтовки». Лабораторные и дорожные испытания показали, что пневмоподвеска значительно снижает вибрационную нагрузку. Благодаря долговечности деталей и узлов подвески машины уменьшаются и общие эксплуатационные затраты.

Комфортная пневматическая подвеска — идеальный вариант для специальных машин в исполнении «вахтовка».

Гидропневматическая подвеска

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Еще один экспонат стенда — ​уникальное шасси КАМАЗ-43502 4х4 с независимой гидропневматической подвеской — ​незаменимо для специальных автомобилей, предназначенных для выполнения транспортных задач особой сложности. Благодаря возможности регулировать характеристик жесткости подвески, спецмашина, созданная на этом шасси, может работать на плохих дорогах, в том числе со сложным рельефом местности, обеспечивая минимальные крены грузовой платформы. Это качество неоценимо для транспортных операций, связанных, например, с доставкой различного технологического оборудования на объекты, расположенные вдали от дорог общего пользования.

За счет гидравлического привода подвеска шасси КАМАЗ-43502 4х4 может иметь несколько транспортных положений, которые задает водитель из кабины. Так, клиренс можно изменить в диапазоне 237–597 мм, что позволяет грузовику и перемещаться по дорогам общего пользования, и уверенно идти по пересеченной местности. Уровень грузовой платформы также регулируется в широком диапазоне высот, что дает возможность загружать и разгружать машины в неприспособленных для этого условиях.

При воздействии на автомобиль инерционных нагрузок гидропневматическая подвеска уменьшает углы крена и дифферента («клевки») и эффект «галопирования», которые могут проявляться у грузовиков на короткобазных шасси

Так как в подвеске полностью отсутствуют традиционные упругие элементы (пружины или рессоры), то нечему и проседать под воздействием высоких нагрузок. Гидропневматическая подвеска исключает «клевки» и «галопирование», которые могут проявляться в некоторых режимах движения у грузовиков, собранных на короткобазных шасси. Все это положительно сказывается как на комфорте водителя, так и на сохранности перевозимого груза.

Шасси с подруливающими осями

Повышение маневренности специальных машин — ​одно из самых трудоемких направлений модернизации стандартных шасси грузовиков. Не случайно особый интерес у профессионалов вызвал автомобиль КАМАЗ-43502 4х4 с поворотным опорно-ходовым модулем, благодаря которому удалось добиться снижения радиуса поворота с 11 до 7,5 метра. По сути, машина может выполнять маневры на небольших участках твердого грунта (если речь идет о бездорожье) или завезти производственное оборудование в цех завода с узкими проездами и поворотами малого радиуса.

За счет применения уникального опорно-ходового модуля радиус поворота шасси КАМАЗ-43502 4х4 уменьшился с 11 до 7,5 метра.

Привод задних управляемых колес выполнен от штатного ГУР шасси, производительности которого оказалось вполне достаточно.

Управление задней осью может быть активировано в режимах «подруливание» и «крабовый ход», для которых характерно перемещении грузовика с небольшими скоростями.

Помимо механизма управления задней осью, шасси получило независимую пружинную подвеску, благодаря которой значительно упрощается передвижение по бездорожью. Пружина, в отличие от листовой рессоры, позволяет добиться значительно большего хода подвески. Согласно данным производителя, ход колеса увеличился с 260 до 360 мм. При этом клиренс машины вырос с 385 до 437 мм, что положительно сказалось на геометрической проходимости грузовика.

Специальное шасси сохранило систему регулирования давления воздуха в шинах, которая позволяет оптимизировать давление на грунт в пятне контакта и повысить сцепные свойства шин при преодолении особо сложных участков, а также поможет дойти до места назначения в случае незначительных проколов шин, когда ремонт в пути по какой-либо причине невозможен.

Привод подруливающей задней оси — опция, которая заинтересует компании, изготавливающие специальные автомобили. Система поворота колес с электроприводом насоса.

Еще один интересный вариант с задней управляемой поворотной осью — шасси КАМАЗ-65208 6х2 с электроприводом насоса в системе поворота. Такое техническое решение позволяет заметно улучшить маневренность машины на длиннобазном шасси в условиях ограниченного пространства, а также снизить износ шин.

Благодаря задней управляемой поворотной оси длиннобазное шасси КАМАЗ-65208 6х2 стало маневреннее, а износ шин снизился.

На шасси с колесной формулой 6х2 можно установить самые разные надстройки- ​от бортовой платформы с краном-манипулятором до кунга со спецоборудованием.

Доработки стандартных шасси

Конструкторский отдел «РОСТАР-Инжиниринг» создал множество разнообразных концептуальных решений по доработке стандартных шасси грузовиков КАМАЗ. Несмотря на то, что далеко не все из них применяются серийно на сборочном конвейере КАМАЗа, любое такое решение может быть оперативно реализовано под конкретный заказ на любом количестве шасси. Все работы будут выполнены на производственных площадках «РОСТАР» с обеспечением высоких стандартов качества.

Доработка шасси проводится совместно со специалистами Научно-технического центра КАМАЗа, что позволяет ускорить процесс сертификации эксклюзивных транспортных средств.

О компании

Группа компаний «РОСТАР» — один из крупнейших отечественных производителей деталей подвески и рулевого управления для коммерческого транспорта. Сейчас предприятие изготавливает продукцию более чем 2500 наименований, качество и надежность которой подтверждены испытаниями в собственных лабораториях «РОСТАР» и НТЦ КАМАЗа.

«РОСТАР» — ​предприятие полного цикла производства. У компании есть собственное литейное, кузнечное, инструментальное производства, производство резинотехнических изделий, механическая обработка и сборка, обработка металлов давлением, подготовка поверхности и окраска, литье полимеров под давлением.

В ГК «РОСТАР» входит 13 производственных предприятий, на которых трудится более 2200 человек.

«РОСТАР» — официальный поставщик комплектующих для ведущих автосборочных предприятий России и стран СНГ: КАМАЗ, Volvo, ГАЗ, «Урал», «Ивеко-АМТ», МАЗ-MAN, НЕФАЗ, ЛИАЗ, КАВЗ, ПАЗ, МАЗ, а также зарубежных производителей коммерческой техники.

«РОСТАР» — ​первый российский производитель комплектующих, который вышел на сборочный конвейер европейских автопроизводителей (Volvo, Renault), что подтверждает высокое и стабильное качество.

В гамме выпускаемой продукции особое место занимают детали грузовых автомобилей, прицепной техники, агрегатов ходовой части импортного производства: Scania, MAN, IVECO, Volvo, DAF, Renault, Mercedes-Benz, Freightliner, SAF, Shaanxi, FAW, Evobus, Bredamenarinibus, Irisbus, Sterling truck, Koegel, Neoplan, Dong Feng, Howo, Schmitz, Van hool, Trailor, Acerbi, Meritor, Fruehauf, Scoma TATA, BMC, Faun, Ford, Krone и др.

История ГК «РОСТАР»

2000 г. Основание компании. Первые поставки на конвейер КАМАЗа 2007 г. Сертификация на соответствие ISO 9001 2008 г. Выход на вторичный рынок запасных частей для коммерческого транспорта 2010 г. Открытие представительства в Германии (г. Гамбург) 2011 г. Получение статуса поставщика и начало отгрузок деталей подвески ОЕМ IVECO 2012 г. Запуск собственной испытательной лаборатории и кузнечного производства 2013 г. Ввод в эксплуатацию современной линии окраски по требованиям иностранных ОЕМ 2014 г. Развитие инженерных компетенций по проектам «Независимая подвеска» и «Подъемно-управляемые оси» 2016 г. Запуск производства амортизаторов 2017 г. Получение статуса поставщика и начало поставок на Volvo (Калуга). Открытие литейного завода 2018 г. Сертификация предприятия IATF 16949. Запуск производства рессор пневматических 2019 г. Начало серийного производства подвесок, крупных узлов в сборе 2020 г. Участие в совместных проектах ПАО «КАМАЗ» по обновлению модельного ряда. Открытие компании по переоборудованию подвесок серийных шасси 2021 г. Начало поставок на Volvo (Гётеборг, Швеция). Запуск производства карданных валов