Американский Пэтриот против нашего Панциря — чем отличаются их шасси
Тяжеловесы военной логистики, носители мощных вооружений и объемных вспомогательных систем — полноприводные восьмиколесные грузовики очень востребованы в вооруженных силах крупных государств. Их задача – увезти много и далеко по дорогам и бездорожью. Такие автомобили грузоподъемностью от десяти тонн, конечно же, есть в России. Есть они и за океаном. Рассказываем, что у них общего, а чем эти машины различаются.
Oshkosh HEMTT A4
В Америке полноприводные грузовые автомобили с колесной формулой 8×8 выпускает подразделение Oshkosh Defense, принадлежащее крупной корпорации Oshkosh со штаб-квартирой в штате Висконсин.
Продукция этого военного предприятия – боевые машины, военные роботы, броневики MRAP, несколько семейств тактических грузовиков. Но наибольшую известность приобрели тяжелые транспортные средства с четырьмя или пятью осями, разработанные еще в начале 1980-х годов.
Базовая модель самой свежей модификации носит индекс HEMTT A4 и представляет собой бортовой четырехосный грузовик бескапотной компоновки грузоподъемностью 9,1 тонны.
Его габариты составляют 10 400×2400×3000 мм, а снаряженная масса достигает 19 тонн. Силовая установка – дизельный 6-цилиндровый двигатель Caterpillar C-15 мощностью 500-515 л.с., работающий в паре с 5-ступенчатой автоматической коробкой передач Allison. В трансмиссии также используют оригинальную двухступенчатую раздаточную коробку Oshkosh.
Подвеска у машины пневматическая. Максимальная скорость автомобиля достигает 100 км/ч, а запас хода – 480 км.
Двухместная кабина имеет интегрированную композитную броню с возможностью усиления ее дополнительными навесными панелями. Есть и версии с кабиной без защиты.
На базе грузовика создано множество модификаций.
Среди версий есть, например, ремонтно-эвакуационный автомобиль, топливный заправщик, контейнеровоз, транспортер инженерного оборудования. А еще создан и седельный тягач для буксировки полуприцепа пусковой установки зенитного комплекса Пэтриот и транспортно-заряжающая машина для контейнеров с ракетами ЗРК.
Благодаря распиаренному американскому зенитному комплексу большой дальности обслуживающие его грузовики Ошкош узнаваемы во всем мире.
КАМАЗ-6350
Четырехосные армейские грузовики из Набережных Челнов тоже хорошо известны. Модель 6350 входит в семейство Мустанг и производится серийно с начала 2000-х годов. Базовая модель Мустанг-М в версии с бронированной кабиной бескапотной компоновки обладает грузоподъемностью 10 тонн.
Габариты автомобиля составляют 9830×2550×3300 мм, а снаряженная масса достигает 14,3 тонны. Двигатель – дизельный КАМАЗ-740.35 мощностью 400 л.с., передающий крутящий момент на колеса через механическую 16-ступенчатую коробку передач и через раздаточную механическую двухступенчатую коробку с блокируемым межосевым дифференциалом.
Подвеска у грузовика рессорная. Максимальная скорость четырехосного Мустанга-М составляет 95 км/ч, а запас хода достигает 800-1000 км.
Трехместная кабина оборудована спальным местом и забронирована. Она обеспечивает противоминную защиту на уровне 2 класса по отечественному стандарту ОТТ 9.1.12.1-2010 и баллистическую защиту (от пуль и осколков) не ниже 2 класса. Это, ориентировочно, стойкость к воздействию мин до 6 кг в тротиловом эквиваленте, а также бронебойных пуль патрона 7,62×39 мм и осколков при подрыве снаряда калибром 152-155 мм на дистанции 80 метров.
КАМАЗ-6350 имеет огромное количество модификаций. На его базе, например, создана модель 63501 с увеличенной до 14 тонн грузоподъемностью. В числе версий этого Мустанга есть артиллерийский тягач, топливозаправщик, бортовой грузовик.
Дальнейшее развитие концепции – тяжеловес КАМАЗ-6560 грузоподъемностью 24,3 тонны! Эта модель стала носителем зенитного ракетно-пушечного комплекса Панцирь. Под индексом 6560-53 выпускается она и в качестве шасси для спецоборудования.
Выводы
Если сравнить только характеристики базовых военных десятитонников России и США, то получим сходные цифры. Исключение – явное лидерство наших машин по запасу хода.
Конструкции тактических грузовиков имеют свои особенности, но и там, и там используются узлы и агрегаты от коммерческой техники.
Но с точки зрения цены, надежности, простоты обслуживания и ремонта в полевых условиях механическая коробка и рессорная подвеска КАМАЗА все же предпочтительнее автомата в трансмиссии и пневматики в ходовой, которые устанавливает Ошкош.
