Американский Пэтриот против нашего Панциря — чем отличаются их шасси

Эксперт Крючков сравнил самые массовые четырехосные грузовики армий России и США

Тяжеловесы военной логистики, носители мощных вооружений и объемных вспомогательных систем — полноприводные восьмиколесные грузовики очень востребованы в вооруженных силах крупных государств. Их задача – увезти много и далеко по дорогам и бездорожью. Такие автомобили грузоподъемностью от десяти тонн, конечно же, есть в России. Есть они и за океаном. Рассказываем, что у них общего, а чем эти машины различаются.

Oshkosh HEMTT A4

В Америке полноприводные грузовые автомобили с колесной формулой 8×8 выпускает подразделение Oshkosh Defense, принадлежащее крупной корпорации Oshkosh со штаб-квартирой в штате Висконсин.

Продукция этого военного предприятия – боевые машины, военные роботы, броневики MRAP, несколько семейств тактических грузовиков. Но наибольшую известность приобрели тяжелые транспортные средства с четырьмя или пятью осями, разработанные еще в начале 1980-х годов.

Базовая модель самой свежей модификации носит индекс HEMTT A4 и представляет собой бортовой четырехосный грузовик бескапотной компоновки грузоподъемностью 9,1 тонны.

Базовый десятитонник Oshkosh HEMTT A4. Аббревиатура означает Heavy Expanded Mobility Tactical Truck. Грузовик комплектуют дизельной рядной «шестеркой» рабочим объемом 15,2 литра.

Его габариты составляют 10 400×2400×3000 мм, а снаряженная масса достигает 19 тонн. Силовая установка – дизельный 6-цилиндровый двигатель Caterpillar C-15 мощностью 500-515 л.с., работающий в паре с 5-ступенчатой автоматической коробкой передач Allison. В трансмиссии также используют оригинальную двухступенчатую раздаточную коробку Oshkosh.

Подвеска у машины пневматическая. Максимальная скорость автомобиля достигает 100 км/ч, а запас хода – 480 км.

Двухместная кабина имеет интегрированную композитную броню с возможностью усиления ее дополнительными навесными панелями. Есть и версии с кабиной без защиты.

На базе грузовика создано множество модификаций.

Oshkosh в варианте транспортно-заряжающей машины. Ее комплектуют краном грузоподъемностью 2,4 тонны для замены контейнеров с ракетами.

Среди версий есть, например, ремонтно-эвакуационный автомобиль, топливный заправщик, контейнеровоз, транспортер инженерного оборудования. А еще создан и седельный тягач для буксировки полуприцепа пусковой установки зенитного комплекса Пэтриот и транспортно-заряжающая машина для контейнеров с ракетами ЗРК.

Oshkosh в модификации тягач для прицепа М860А4 с пусковой установкой ЗРК Пэтриот.

Благодаря распиаренному американскому зенитному комплексу большой дальности обслуживающие его грузовики Ошкош узнаваемы во всем мире.

КАМАЗ-6350

Четырехосные армейские грузовики из Набережных Челнов тоже хорошо известны. Модель 6350 входит в семейство Мустанг и производится серийно с начала 2000-х годов. Базовая модель Мустанг-М в версии с бронированной кабиной бескапотной компоновки обладает грузоподъемностью 10 тонн.

КАМАЗ-6350 Мустанг-М с бронированной кабиной. На автомобиль устанавливают дизельную V-образную «восьмерку» КАМАЗ-740 рабочим объемом 11,76 литра.

Габариты автомобиля составляют 9830×2550×3300 мм, а снаряженная масса достигает 14,3 тонны. Двигатель – дизельный КАМАЗ-740.35 мощностью 400 л.с., передающий крутящий момент на колеса через механическую 16-ступенчатую коробку передач и через раздаточную механическую двухступенчатую коробку с блокируемым межосевым дифференциалом.

Подвеска у грузовика рессорная. Максимальная скорость четырехосного Мустанга-М составляет 95 км/ч, а запас хода достигает 800-1000 км.

Трехместная кабина оборудована спальным местом и забронирована. Она обеспечивает противоминную защиту на уровне 2 класса по отечественному стандарту ОТТ 9.1.12.1-2010 и баллистическую защиту (от пуль и осколков) не ниже 2 класса. Это, ориентировочно, стойкость к воздействию мин до 6 кг в тротиловом эквиваленте, а также бронебойных пуль патрона 7,62×39 мм и осколков при подрыве снаряда калибром 152-155 мм на дистанции 80 метров.

КАМАЗ-6350 имеет огромное количество модификаций. На его базе, например, создана модель 63501 с увеличенной до 14 тонн грузоподъемностью. В числе версий этого Мустанга есть артиллерийский тягач, топливозаправщик, бортовой грузовик.

Модификация КАМАЗ-63501 повышенной до 14 тонн грузоподъемности с антенным оборудованием.

Дальнейшее развитие концепции – тяжеловес КАМАЗ-6560 грузоподъемностью 24,3 тонны! Эта модель стала носителем зенитного ракетно-пушечного комплекса Панцирь. Под индексом 6560-53 выпускается она и в качестве шасси для спецоборудования.

КАМАЗ-6560 спроектирован специально для транспортировки ЗРПК Панцирь, но используется и для других целей, в том числе гражданских.

Выводы

Если сравнить только характеристики базовых военных десятитонников России и США, то получим сходные цифры. Исключение – явное лидерство наших машин по запасу хода.

Конструкции тактических грузовиков имеют свои особенности, но и там, и там используются узлы и агрегаты от коммерческой техники.

Но с точки зрения цены, надежности, простоты обслуживания и ремонта в полевых условиях механическая коробка и рессорная подвеска КАМАЗА все же предпочтительнее автомата в трансмиссии и пневматики в ходовой, которые устанавливает Ошкош.

